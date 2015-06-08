若实际利率维持高位 中国债市不会面临大的风险--中金

路透上海6月8日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，如果实际利率维持高位，源源不断流入金融市场的资金是不会轻易回到实体经济的，只会加速脱实向虚的过程，债券即便没有大的机会，也不会面临大的风险。而如果一旦各部委协同引导实际利率下降，那么债市就会有更加确定性的机会。

报告认为，货币条件目前仍是向下的趋势，经济动能难以得到有效提振。中国的经济意外指数近期也是跌至历史低位。本周将公布5月份各项经济数据，尽管市场预期经济将逐步企稳，但我们认为没有看到货币条件的改善，经济可能仍是惯性下滑。

**外需依旧疲软**

尽管当前商品房销售逐步改善，但房地产市场总体仍处弱势，房地产投资持续下行，在内需低迷背景下，外需走势引起更多关注。由于全球经济复苏弱势，叠加人民币汇率偏强，短期外需依旧疲软，难以对国内经济形成带动。

一方面，主要经济体经济复苏弱势，全球经济基本面难以支撑外需显着回暖。随着临时因素影响结束，居民消费企稳而就业加速增长，美国经济或重拾复苏势头，但复苏步伐难以显着加快；欧元区经济总体逐步改善，但部分经济体居民消费增长不足，叠加欧元贬值利好逐步消耗，欧元区经济进一步复苏面临挑战；日本经济复苏有所加快，但居民消费仍是核心制约；由于美联储首次加息预期仍较强，新兴经济体面临外部冲击不容忽视，全球经济基本面相对疲软使外需大概率延续弱势。

另一方面，美元相对强势背景下，人民币实际汇率持续偏强并抑制出口增长。随着美国经济重拾升势，美联储首次加息预期下美元相对利差扩大是美元重要支撑，而主要盯住美元的汇率政策使得人民币相对美元难以显着贬值，进而导致人民币实际有效汇率保持相对强势，对出口形成抑制。

**货币条件仍待改善**

上周债市消息面令人应接不暇，各种冲击因素齐聚，但在纷乱信息中我们认为仍需要抓住主要矛盾。

从去年以来，利率总体处于震荡下行趋势。在此期间，尽管仍有不少因素干扰债券收益率的下行，比如股市的火爆分流资金、利率市场化的加快推动、贬值预期导致外汇占款减少、地方债置换导致供给增加、银行理财利率维持高位等等；但最终并未阻碍货币市场利率和债券收益率的下行。

推动利率下降的本质因素就是在实体经济面临去杠杆压力下，货币条件持续收紧，货币政策最终需要通过宽松流动性以及压低实际利率来降低社会融资成本，从而刺激经济回升。

首先，货币增速持续走低，抑制经济总需求。4月份货币增速创历史新低，5月份来看，我们了解银行信贷需求依然疲弱，社融余额增速大概率继续创历史新低。这表明目前实体经济中的投资和融资需求依然疲弱，缺乏加杠杆的主体。

从房地产市场来看，40个大中城市的5月份土地出让金增速仍大幅负增长，房地产投资增速仍将惯性下滑。基建投资方面，在43号文以及地方政府债务置换的大背景下，地方政府的融资仍受到较大限制。而且反腐力度的纵深推动，使得不少地方政府基层的工作动力也明显减弱。

其次，美元重返强势使得人民币被动升值，仍压制货币条件。上周大超预期的非农就业数据以及高于预期的工资增幅都意味着美国就业市场基本回到充分就业状态。我们预计美联储有较大的可能性在9月份加息。美元走强，使得盯住美元的人民币汇率也重新上涨。在人民币被动升值的环境中，消费需求向海外分流以及海外进口商品在价格上的优势可能进一步冲击国内的消费品市场，导致国内零售品消费增速持续下滑。

再者，权益类市场以及地方政府债供给源源不断，抑制中长期利率下行，难以刺激居民消费需求和企业投资需求。股市的红火不仅仅是分流债券投资的资金，同时也分流了很多实体经济中消费和投资的资金，当大量的货币追逐股市这个特殊的商品时，意味着其他商品分到的资金就会减少。金融热，实体冷的局面仍未有明显改变。(完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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