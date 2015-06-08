中国债市收益率升至安全边际之前 走势依旧谨慎--国泰君安

路透上海6月8日 - 中国国泰君安证券研究所最新报告认为，尽管有一些短期利好，但利空因素仍然不断涌现.股市的“风”也开始对债市造成负面影响，债券市场收益率没有上行到具备一定安全边际之前，对债市未来走势保持谨慎。

报告称，债市可以“加杠杆”，但“勿加久期”。事实上最近一段时间收益率曲线没有如部分投资者预期那样出现“牛平”，仍然是表现为“熊陡”。

海外债券再次出现猛烈下跌，不得不引起国内债券市场投资者的关注和警惕。债市短期利好包括放开境外机构回购交易、股市新高附近震荡带来避险需求上升，利空则有地方债供给超预期，央行PSL“放鸽子”等等。

4月下旬以来，股债走势再度明显背离，上证综指大涨14%，而10Y国开债利率反弹22-30bp，国债期货活跃合约大幅下跌1.6%。股票市场还在牛，而债券市场则已经牛不动了。

对债市来说，唯一能够提高收益的手段是承担更大流动性风险提高杠杆水平，以放大Carry收益。“风险偏好”上升推动股指突破5,000点，一方面进一步改变了投资者资产配置结构，另一方面股票市场融资未来将大幅放量，替代资产的供需层面对债券市场不利。

**利率策略：有套息机会，无价差收益**

（1）地方债困局，月均发行超过2500亿，供给风险未释放完毕；

（2）海外债市反弹，对人民币汇率、资金外流和债市利率造成冲击，抑制央行放松空间；

（3）风险偏好上行，股市还在牛，债市牛不动；

（4）基本面边际回暖，增长和价格指标均现改善迹象；

（5）流动性宽松见底，驱动力减弱。继续推荐3-7Y金融债套息交易。

**信用策略：风险偏好暂难系统性下降**

近期信用事件频发对低评级略有压力，但总体上风险偏好仍暂难下降：

（1）宏观层面宽资金和政策仍支撑市场情绪，地方债务置换化解宏观系统性风险；

（2）中观层面虽仍疲弱，但工业企业盈利、房地产、大宗近期略有积极信号；

（3）微观层面个体信用事件频发，但总体上仍处于积累量变的阶段，暂时尚难引发质变。

策略上，仍然主推加杠杆的套息策略，而加久期的交易策略价值有限，继续降评级的策略难度大且易受个体事件增多冲击。城投债信用基本面仍然处于黄金时期，仍有配置价值。

**转债策略：关注潜在供给，积极参与申购**

投资者天然恐高、市场情绪敏感、替代资金崛起导致了上证综指在冲击5,000点的过程中频现深V，尤其需要注意地产销售回暖，如果资金逐渐分流至楼市，A股市场的波动可能会进一步增大。

天集EB的发行标志着持续近半年的转债供给真空结束，预计6月份航信转债将会发行，其他五家获批的转债可能大部分会在7月份中下旬发行。

目前存量转债性价比尚不如正股，建议投资者关注即将到来的转债供给，积极参与新转债申购。标的方面，给予电气（核电主题共振）、洛钼（有色行业反转）、歌尔（苹果产业链）、格力（地产转型）增持评级。(完)

(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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