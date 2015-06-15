中国债市仍未脱胶着状态 未来收益率向下概率更高--中金

路透上海6月15日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，目前地方债置换和股市仍较大程度上抑制着利率的下行，目前债市仍未能摆脱这种胶着震荡的状态；不过这种状态持续的时间越长，就意味着也在积累着变盘的力量，最终收益率向下突破的概率仍明显高于向上突破的概率。

目前全球的经济环境并不能承受利率水平的持续上升，而中国就更不能。相反，中国仍需要通过各种努力来压低实际利率来改善货币条件。

报告预计，未来一两个月货币政策仍有较大力度的放松，尤其是预计6月份的经济数据在去年高基数的影响下仍将进一步下滑，二季度GDP增速将低于一季度。

**下半年经济仍面临制约**

二季度工业增加值继续放缓，服务业增加值保持弱势，二季度GDP同比增速或降至6.9%左右。

下半年，尽管房地产市场可能继续边际改善，但供给过剩制约房地产企业拿地和新开工意愿，房地产投资或难以显着反弹，而资金约束制约基建投资反弹空间，整体固定资产投资仍面临较大下行压力。

由于固定投资低迷，库存投资弱势，外需改善空间有限，总需求不足仍是常态。需求不足使得财政政策和货币政策保持相对宽松，不过广义财政收入放缓制约广义财政支出扩张，融资需求不足制约货币政策的信用渠道传递，实际利率偏高抑制国内需求，政策宽松效果相对有限。

综合来看，预计下半年信用扩张依然较弱，M2同比增速回升有限，社会融资余额增速保持低位；工业增加值有所回升，服务业增加值弱势平稳，下半年GDP同比增速逐步回升，全年GDP同比增长7%左右。

工业价格环比弱势，消费价格环比改善，随着基数下降，下半年通胀同比或逐步回升，年底PPI同比或在-1.5%左右，CPI同比或在2.5%左右。经济风险点主要在房地产市场、股票市场、美联储加息和厄尔尼诺等。

**海外债市调整不意味中国债市跟随**

上周全球债市继续动荡，抛盘不断，德国10年国债收益率和美国10年国债收益率回到去年9月下旬的水平。受美欧市场的影响，全球债券收益率上周也有相对明显的调整。

核心的触发因素有两个：（1）欧元区CPI由负转正；（2）美国经济继续改善，5月份非农就业数据大超预期引发市场对美联储加息预期升温。

投资者十分关心海外这一轮债市的调整对中国意味着什么，是否也意味着中国债券牛市将结束。我们的看法如下：

首先，在全球经济仍严重依赖于流动性驱动的环境下，债券收益率的上升不意味着经济好转，反而意味着对经济将产生负面冲击。次贷危机和欧债危机之前，全球债券和股市基本上呈现跷跷板效应。

但危机之后，经济的复苏越来越依赖于央行所释放的流动性驱动。流动性取代经济基本面成为大类资产更为重要的驱动因素。尤其是去年以来，全球股债双牛表现的尤为明显。从这个角度来理解，最近全球债券收益率的上升反而引发了流动性将收紧和对经济产生负面冲击的担忧，全球风险偏好也因此回落。因此，全球债券收益率似乎不太可能持续上升。

其次，从货币条件角度来看，美国容忍利率上升和汇率走强的能力强于其他经济体，其他发达经济体如日本和欧洲仍依靠货币政策放松和汇率贬值来刺激经济。

去年至今，美元走强背后的支撑因素是美国经济领先于全球的复苏，驱动因素来看，国内消费和投资改善仍是核心，对外需的依赖性并不强。表现在美国国内的信贷需求逐步改善，私人部门的杠杆重新回升；未来，美国经济有能力在汇率走强和利率上升的环境中继续改善。

而欧洲和日本的运气可能没有这么好。一方面，欧洲国内信贷需求远未恢复到危机前；另一方面，欧元区各国限制中央政府的财政赤字，中央政府无法加杠杆来刺激经济。欧洲与日本类似，最终刺激经济的希望落在通过QE压低实际利率和刺激汇率贬值，从而拉动外部需求上；但在货币条件的改善上，都不是源于货币增速的提升，而是源于QE压低实际利率和压低汇率。一旦利率和汇率上升，这个前提将不复存在。从这个角度而言，欧洲和日本尚未能承受利率和汇率持续上升的冲击。

最后，中国实体经济进入去杠杆阶段，货币条件改善相比于欧洲和日本更为苛刻，仍需要依赖于压低实际利率这个重要条件。欧美债市调整的触发因素目前在中国都没有看到。包括通胀和通胀预期尚未明显起来，经济仍处于去杠杆而不是加杠杆，经济乏善可陈。

货币条件并无明显改善，继续处于历史低位。鉴于中国要推动人民币国际化，在汇率层面难以通过贬值来刺激经济，最终货币条件的改善依然依赖于实际利率的降低。(完)

(整理 边竞; 审校 张喜良)

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