中国债市预期不悲观 中长久期资产或有阶段性机会--中金

路透上海6月23日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，目前来看，投资者对债券不用太悲观，前途是光明的，只是道路有点曲折，局面的打破可能在未来1-2个月看到；触发因素可能是6月份极差的经济数据、股市的进一步调整以及央行货币政策的新一步行动。

目前可以适度参与中长久期的资产博弈阶段性的机会，或者通过IRS和国债期货进行曲线平坦化斜率交易。

**房地产销售到投资仍存传导障碍**

今年二季度以来，商品房销售显着反弹，但房屋新开工和房地产投资却持续低迷，为什么销售显着反弹未能带来新开工和投资显着反弹？我们认为，可以这样理解房地产销售到投资传导失灵：

（1）尽管商品房销售反弹明显，但不同城市销售分化较为严重，各地房地产市场无法形成合力实现从销售到投资的传导。

（2）伴随本轮商品房销售反弹，房地产企业库存有所下降，但整体库存压力仍然较大，企业拿地和开建新项目意愿较弱。

（3）受制于居民可投资资金，商品房销售进一步增长空间受限，房地产企业的理性做法仍是等待库存去化到一定程度再考虑开建新项目。

（4）随着商品房销售继续好转，房地产企业新开工意愿可能增强，但房地产企业仍面临融资约束，尤其是贷款和自筹资金渠道不畅，房地产投资难以显着反弹。

**天平开始向债市倾斜**

我们在6月初的周报《胶着的6月》中提到，经过了红五月之后，债市可能进入比较胶着的状态：经济基本面仍有支撑；不过资金面比较宽松，央行进一步主动投放流动性的可能性不大；打新分流了一部分配置债券的需求；6月地方政府债集中发行，供需关系边际转差。6月份债券收益率总体变化不大，收益率曲线窄幅震荡，国债期货走势也较为纠结，符合我们前期的判断。但往后看，有利因素也在逐步累积，天平开始向债市倾斜：

（1）高频经济数据指向6月份经济再度恶化，不少经济指标可能再创年内新低。从6月份的多项经济高频数据来看，实际情况是令人失望的：6月前半月的电厂耗煤量和发电量等数据明显低于历史同期，出现了较大的同比负增长，6月份的工业增加值可能再度下滑；工业品价格在6月份也都出现了明显的下跌，显示实体经济的需求十分疲弱。央行公布的二季度经济调查问卷不少指标都是历史新低，也显示了经济下滑压力较大。

（2）美元加息预期略有减弱，海外债市调整暂缓。上周美联储季度议息会议中，耶伦的言论相对偏鸽派，使得美元走强的势头放缓，而因为加息预期推动的全球收益率调整也相应放缓。而对于美联储加息时点，仍有较多人预期美联储可能会在9月份首次加息。近期美元的走弱并没有伴随大宗商品价格的回升，反而大宗商品价格受经济需求减弱的影响继续走弱。美元走弱反而利好国内债市。

（3）股市的大幅调整可能给市场适度的降温，避免资金持续疯狂涌入股市并分流实际经济和债市资金。股市在6月中旬进入了震荡，并在上周触发了暴跌。监管机构和金融机构都会更加严格规范股票配资业务，从而使得未来股票杠杆的提升速度放缓。这可能在一定程度上减缓股市对实体经济和债市的资金分流。

（4）央行未来可能会通过扭曲操作的方式来压低长端利率，同时避免对股市的刺激。在经济下行压力增加的情况下，未来货币政策仍需要继续放松。但考虑地方债、股市的资金分流效应，货币政策可能会倾向于通过定向的方式来解决中长端利率偏高的问题。同时，为了避免资金淤积，央行可能会通过短期工具适度回笼流动性，即锁短投长的操作。

从以上因素的变化来看，我们认为制约债券中长端收益率下降的因素可能会在未来几个月逐步缓解。债市调查表明投资者普遍不是很担忧地方债的供给冲击，认为如果有货币政策放松的配合，地方债对债市的冲击有限。且对经济前景不是很乐观，对货币政策放松仍有期待，总体来看，仍认为有下行空间。(完)

(整理 边竞; 审校 曾祥进)

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