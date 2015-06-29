制约中国债市的因素缓解 收益率曲线仍有牛平过程--中金

路透上海6月29日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，未来一段时间，制约债市的因素缓解，加上货币政策依然积极作为的取向，收益率尤其是中长期收益率仍会在央行货币政策的引导下逐步回落，收益率曲线可能还会经历牛市变平的过程。

**6月经济数据前瞻**

需求方面，消费保持弱势，投资继续下行，外贸仍处低位。消费方面，尽管房地产相关消费可能保持高位，但石油制品、汽车和日常消费保持弱势，预计6月社会消费品零售总额同比增长10%。

投资方面，房地产投资持续低迷，基建投资增长空间有限，制造业投资仍面临下降压力，去年6月固定资产投资基数较高，今年6月固定资产投资同比增速面临大幅下降风险，预计前6月固定资产投资累计同比增速可能降至9.6%。

外贸方面，考虑短期外需有所改善而人民币有效汇率升值放缓，短期出口或略有好转；由于内需低迷继续抑制一般贸易进口需求，大宗商品进口保持弱势；预计6月出口同比下降2.5%，进口同比下降19.3%，货物贸易顺差570亿美元。

产出方面，工业产出继续下行，二季度GDP同比增速或跌破7%。6月电厂耗煤量大幅下降，发电量同比增速或降至0以下，工业增加值同比增速或降至5.8%附近，二季度规模以上工业增加值从一季度的6.4%降至5.9%附近。由于二季度工业增加值继续放缓，服务业增加值总体弱势，考虑二季度GDP结构中第一产业占比回升而第三产业占比下降，预计二季度GDP同比增速可能降至6.9%附近。

通胀方面，工业价格继续下行，消费价格略有回升。由于黑色产业链和有色产业链价格大幅下降，油气产业链价格上涨乏力，6月PPI环比降幅或显着扩大，PPI同比增速或降至-4.8%附近；食品价格环比小幅下降，非食品价格环比基本持平，预计6月CPI同比增速小幅升至1.3%附近。

货币信贷方面，信贷投放相对疲软，社会余额增速可能再创新低，M2增速可能接近或者略低于5月份。6月份地方政府债定向置换的发行量在700-800亿，定向置换的部分会对贷款形成直接扣减，但市场化发行的地方政府债实际操作中并不是直接注销贷款。结合6月份信贷投放仍相对疲弱，我们估计6月信贷在9,000亿附近。

社融方面，非标和信用债增量预计都低于去年同期，未贴现票据可能也不会多，预计6月份社融增量可能在1.3万亿附近，社融余额增速可能从上个月的11.8%降至11%附近，再创历史新低。

由于打新股冻结资金规模继续上升，加上两融规模增长，预计银行表内仍有一定规模的权益类非标增长，考虑到季度末银行依然会冲存款，预计M2增量不会明显低于去年同期。预计6月份M2增速接近或者略低于5月份，在10.6%~10.8%水平。

**股市“百废”，债市“待兴”**

上周股市经历了惨淡的一周。监管机构清理场外配资导致场外配资逐步被迫强行平仓是触发这一轮股市调整的诱因。周六央行宣布降准的同时降息，放松力度空前，粉碎了这些猜疑，表明了央行放松的坚决态度。

从时间点上看，央行出其不意的动作似乎是为上周暴跌的股市安抚情绪，但我们认为更深层次的原因是经济依然疲弱，仍需要货币政策引导实际利率下降来提振。6、7月份经济数据的下滑可能证伪经济企稳回升的预期，因而对于货币政策而言，越早放松越主动。

此前由于股市的加杠杆，券商两融和场外配资规模迅速增长。风险偏好较高的投资者通过杠杆进入股市，而风险偏好相对较低的投资者则通过提供优先端资金的方式间接参与到股市。银行理财的资金是提供两融和场外配资的主力。且银行自营的资金也不甘落后，也通过各种渠道向股市提供弹药。

由于股市的吸金能力和提供收益能力较强，在实体经济融资需求减弱以及传统类型非标萎缩的情况下，银行理财和银行自营找到了新的具有较高吸引力的非标资产——权益类资产，从而减弱了对债券等其他收益率相对偏低的资产的配资需求。这是债券收益率下行较为缓慢的重要原因。

变数在于股市近期的剧烈调整导致场外配资的崩塌，可能正逐步降低股市的吸金能力和收益能力。对于银行理财而言，这些场外配资头寸强平后，所提供的配资资金就会回流到银行理财的资金池，重新等待新的分配。

我们了解，最近一个月，场外配资受到监管机构清理的影响，加上股市下跌，其资金需求已经明显放缓。最近几天融资余额也开始出现一定幅度的下降，表明两融的融资需求也开始减弱。

与股票二级市场类似，打新股在未来一段时间也面临一些挑战：一是随着股票二级市场价格的调整，未来新股上市的涨幅可能也会受到影响；二是未来大盘IPO的供给可能不是很多，打新市场能够容纳的资金体量就不会再增加，或此前参与5~6月份这两批大盘股申购的打新资金阶段性回撤。

这些从股市回流的资金可能需要寻求新的投资渠道，在实体经济融资需求还不旺盛的情况下，部分资金可能会流入到类固定收益和固定收益产品。

今年人民币汇率难以贬值，人民币可能被动跟随美元走强，货币条件的改善在汇率层面无法实现，央行仍需要通过压低实际利率来改善货币条件。未来一段时间，制约债市的因素缓解，加上货币政策依然积极作为的取向，收益率尤其是中长期收益率仍会在央行货币政策的引导下逐步回落。收益率曲线可能还会经历牛市变平的过程。(完)

(整理 边竞；审校 杨淑祯)

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