中国债市未来一两个月有望走牛 因股市不明朗--中金

路透上海7月6日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，股市不确定性增加债牛确定性，未来一两个月将看到各种有利条件配合下，债市有望走出一轮牛市行情，建议投资者在债券杠杆和债券久期上都更为积极。

报告指出，在政府救市措施频出甚至有央行后备流动性支持的情况下，股市持续崩塌的可能性不大。但在多空博弈依然激烈的情况下，股市的波动性和不确定性依然较高，这种不确定性会使得部分风险偏好较低的资金回流到固定收益产品，如银行理财、货币市场基金和债券基金等。

由于今年银行资产负债表的信用扩张不少都与股市相关，如贷款流入股市，银行自营资金通过同业理财流入股市，一旦股市降温，未来信用扩张会进一步受阻，社融和M2增速有可能进一步走弱。

在汇率不能明显贬值的制约下，留给货币政策亟待解决的问题仍是通过引导中长期实际利率下行来刺激经济回升。我们依然坚定的认为债牛是经济牛和股牛的基础，没有看到中长端利率下降带动实际利率下行改善货币条件，经济和股市都难以有明显的回升。如果政府希望重新提振股牛，也需要先从债牛着手。

上周对于股市而言又是难熬的一周。恐慌情绪进一步蔓延，主动性的抛盘叠加场外配资和两融被强平的被动性抛盘进一步打压股市。由于银行自营、银行理财、信托、券商、保险、基金等金融机构都直接或者间接参与了这一轮股市上涨，风险敞口巨大，一旦股市下跌，带来的连锁反应可能会损害金融机构的资产负债表，从而带来金融风险。

为了托市避免崩盘，政府也采取了极端措施来提振：1）周末证监会组织21家券商通过券商资金入市托市；2）作为配合政策，证监会周日公告，央行将协助通过多种形式给予中国证券金融股份有限公司流动性支持；3）暂缓IPO。我们上周针对打新的最新市场调查也显示市场普遍认为打新年化收益可能降至6%-8%水平，同时预期打新基金规模下降。不过，证监会直接暂停IPO所带来的冲击与预想的还要快还要剧烈。

从混合式基金的规模变化来看，我们估计目前市场上的打新基金规模在2万亿左右。在IPO暂停后，网上网下打新的资金需要重新寻找出路：

1）银行理财可能会赎回用于打新的资金，进行重新分配。

2）部分认购了打新基金的居民也会选择赎回，可能重新将这些资金投回到银行理财等收益相对稳定的产品中；我们近期跟银行理财的交流也显示下半年银行理财可能增加债券的配置，包括委外债券投资。

3）保险和财务公司等其他参与打新的金融机构也会重新配置此前的打新资金。

4）此外，散户撤回打新资金后，可能也有相当一部分回流到银行理财和银行存款。这会对债市带来新增的资金，改善供需关系。

这都将切实增加债市资金供给。且当大量的网上和网下打新资金回流后，自然带来的一个影响就是资金从大型银行回流到中小型银行。这会使得资金的分布更为均匀，降低中小银行的资金融入压力，从而改善资金面。

**厄尔尼诺对农产品价格影响有限**

去年10月以来，NINO3.4区域海水温度持续高于历史均值0.5摄氏度以上，今年6月27日温度异常已达1.4摄氏度，气象机构预计此次厄尔尼诺大概率将持续到今年冬季，强度上弱于97-98年而强于09-10年，这是否会导致农产品价格大幅上涨成为关注焦点。

我们根据历史数据计算发现，我国气候受厄尔尼诺的主要影响是北方降雨偏少而南方降雨偏多。不过，通过以31个省市农业种植面积为权重对各省市温度异常和降雨异常进行加权，我们发现厄尔尼诺期间农业意义上的温度异常和降雨异常均具有较大不确定性。从厄尔尼诺到气候异常再到农业自然灾害，都不存在确定性关系，厄尔尼诺对整体农业生产的影响需要全面审视。

为考察厄尔尼诺对农产品价格影响，可以重点分析玉米和大豆，因为玉米和大豆对下游食品价格具有系统重要性影响。

我们发现，厄尔尼诺可能影响玉米单产，但玉米播种面积增加对玉米产量形成贡献，而厄尔尼诺有利于全球大豆生产，考虑玉米和大豆均面临库存较高和需求低迷制约，玉米和大豆价格上涨空间不大，非肉禽食品价格全年增速较去年下降的可能性大，厄尔尼诺对农产品乃至食品价格影响有限。(完)

(整理 边竞; 审校 黄凯)

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