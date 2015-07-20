中国债市利率下行趋势未变 但仍待突破障碍--中金

路透上海7月20日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，现券市场利率下行的趋势未变，但下行过程中仍遇到一定的障碍因素，需要等待政策的积极化解，三季度是利率向下突破的关键时点。建议适度延长组合久期，博弈三季度债市收益率向下突破带来的机会。

报告指出，由于目前实体经济中缺乏持续的加杠杆主体，内需疲弱而不能通过贬值刺激外需的情况下，未来融资需求会逐步下降，最终带动银行资产收益和负债成本的下行。利率的大趋势是震荡下降。

不过，上述障碍因素部分会在股市降温的情况下有所改善，但其他部分是以往过度杠杆后采取补救措施带来的后遗症（如证金救市和地方债置换），需要货币政策的配合来进行化解。经济转型和去杠杆的“痛苦”最终需要货币政策放松的“吗啡”来缓解。货币条件的改善极度依赖于实际利率的下行。

债券牛市虽慢，但仍未结束，在信用利差压缩到低点后，下一步将是压缩期限利差。近期美元重新走强压低大宗商品价格以及央行放松海外央行投资国内债券市场投资额度控制都将有利于国内债市。

**利率下行待突破障碍**

随着股市的降温，此前直接或者间接参与股市的大量资金将回流银行理财和银行存款，这些资金有相当一部分也将投资到固定收益类资产中，从而推动债券收益下行。尽管政府救市力度较大，但随着市场风险偏好的回落，下半年股市相关资金回流固定收益率类产品是较为确定的事件。

但利率在下行过程中，也面临阶段性的障碍，这些障碍有些可能在未来一两个月逐步消退，有些则仍需要政策加以引导和化解。

(1)政府救市对资金融入的需求巨大，阶段性推升短期利率。证金公司作为政府救市的重要平台，从7月份以来频繁从银行间市场和交易所市场通过各种工具进行融资。由于证金公司的融资期限主要集中在1年以内，银行自营和理财配置了大量证金公司的短期资产后，对短期债券的配置需求下降。

(2)银行间资金仍高度集中在大型银行，但大型银行负债端的不稳定性以及业绩考核压力仍制约资金融出利率下行。收益率曲线近期有所变平，但中长端利率的下行幅度并不明显，更多是短端利率的上升导致的。我们认为这与大型银行对资金融出价格和债券收益率的接受程度有关。

(3)经济数据阶段性回升暂时抑制债券的做多热情。上周公布的6月份金融和经济数据明显高于市场预期，中国经济意外指数从低位迅速回升，使得市场对于政策放松的预期有所减弱，债券做多热情也降温。

(4)地方债第三批置换确认，市场担忧供给压力。从地方债的发行进度来看，我们预计今年较大的可能性是只有三批。对于地方债而言，未来可能的变化在于其定价可能逐步回归合理。但随着地方债供给量越来越大，银行分支行也不愿意长期承担这种“亏损”，希望推动其定价合理化。

如果未来地方债的定价能更为合理，那么对其他债券的挤出效应会减弱，银行也会更有动力投资地方政府债，而不是将其视为“鸡肋”。(完)

(整理 吴芳; 审校 张喜良)

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