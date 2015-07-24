中国信用利差维持低位仍存支撑 中高评级债最受益--国泰君安

路透上海7月24日 - 中国国泰君安证券最新债市策略报告认为，近期信用利差压缩源于基本面整体改善、资金面宽松和需求回流、以及利率债供给比例上升抬高基准利率中枢的共同作用，未来这些因素的走势仍将主导信用利差维持低位，不过中高评级最受益，低评级的不确定性在增大。

报告称，6月份以来信用利差在历史低位水平进一步压缩，表现出两个特点：一是利差的压缩从时间和幅度上都表现为从短端到长端的传导，有明显的资金趋动特征；二是中高评级降幅较大，尤其是AA+品种，而低评级压缩幅度相对要小一些，甚至之前还出现了明显的上行，有一定的风险偏好同步股市调整而弱化的特征。

把时间拉长一些，信用利差总体上已经在历史低位持续了很长时间，市场风险偏好持续维持在较高水平。如果简单以去年以来企业内部盈利低迷以及信用事件频发来判断今年的信用利差走势，就已经错失了很长时期以来的信用债投资机会。

问题在于：第一个层面不能把信用风险偏好（从而信用利差走势）简单等同于信用基本面，尤其是短期更会受到诸如资金面、市场结构等其他因素的影响，这些因素有时候甚至更为关键。第二个层面不能把信用基本面简单等同于企业内部盈利和现金流，外部现金流、甚至账面静态流动性同样重要甚至更加重要。从这个意义上，甚至都得不出今年整体信用基本面恶化的判断。

信用利差的持续收窄来源于以下几个因素的共同作用：（1）外部融资改善支撑的整体信用基本面边际改善从而风险偏好维持较强（与个体信用事件频发并不矛盾）；（2）资金面宽松以及近期财富效应弱化带来的债券市场整体向好尤其是对信用债的需求支撑；（3）利率债近期供给相对信用债供给占比上升的大环境抬升基准利率中枢。

展望后续，信用利差能否持续维持在低位甚至继续压缩，就需要对以上几个方面因素的未来走势作出判断。首先，在第一方面，风险偏好进一步提升的动力在下降，天平在逐步向分化的方向倾斜；第二个方面，资金面宽松以及信用债需求支撑仍会持续，需要关注的是目前股市反弹的后续可持续性；第三个方面，利率债供给上升趋势仍将持续，较长时间内不会发生改变。

因此，资金利率低位，财富效应弱化，风险偏好下降，市场资金回流，短期市场环境向好，都仍然对信用利差维持低位构成支撑。资产重配置的趋势下，利率债的一波“补涨”行情应该是大概率事件，至于信用利差在目前的历史低位还能不能进一步压缩，答案仍待市场未来去揭晓，毕竟信用利差多低是低呢？历史低位一定不能突破吗？(完)

(整理 吴芳; 审校 曾祥进)

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