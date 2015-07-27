中国利率债将迎来一波行情 收益率曲线将牛平--中金

路透上海7月27日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，最近中高等级信用债在理财和打新资金配置压力的驱动下，收益率和信用利差持续下降，压缩到历史低位，预计利率债也将迎来一波行情，期限利差也将进一步压缩，收益率曲线将牛平。

**本轮猪周期不构成货币政策放松的障碍**

今年年初以来，仔猪价格从低点上涨超120%，生猪价格从低点上涨超50%，猪肉零售价格从低点上涨超20%，7月猪肉价格环比涨幅可能达到9.5%，并推动CPI同比增速回升至1.6%左右，猪周期对通胀影响开始显现。 对于本轮猪周期，我们持有如下观点：

（1）二季度生猪出栏量大幅下降，定点屠宰企业生猪屠宰量同步大幅下滑，供给减少导致猪肉价格显着上涨，需求变动不是主要因素。

（2）二季度生猪补栏仍在低位，猪肉进口缓冲较为有限，下半年生猪供给难以显着回升，猪肉价格仍将继续上行。

（3）随着仔猪和生猪价格持续上涨，能繁母猪补栏季节性提高，三季度生猪存栏量向上拐点或逐步显现，根据生猪养殖周期，明年年中之前生猪供给难以显着回升，猪肉价格总体将继续上行，2016年春节前或达到高点。

（4）受猪肉价格上涨带动，其他肉禽等替代品价格或逐步上涨，但涨幅或相对有限。

为考察猪肉价格上涨对通胀影响，我们假设三种猪肉价格上涨情形，分别对应温和上涨、显着上涨和大幅上涨，对应的猪肉零售价格最高分别达29.5元/公斤、32元/公斤和34.5元/公斤，并得出如下基本结论：

（1）猪肉价格同比增速最高出现在2016年一季度，对应同比增速分别达20%、30%和40%；（2）不同情形假设下通胀都是向上的，并且15年四季度后通胀加速上行；（3）通胀高点出现在2016年1月，这既与猪肉价格同比较高有关，也与春节因素有关，16年2-3月份后CPI会有所回落；（4）三种情形下2016年1月CPI同比分别为2.7%、3%和3.3%。

不同情形下猪肉价格上涨对通胀影响都没有想象中的大，原因可能在于两点：

（1）本轮猪周期历时较长，猪肉价格同比增速高点相对有限，而2011年猪周期中猪价从低点到高点正好历时一年，导致猪肉价格同比增速较高。

（2）由于需求相对疲软，猪肉价格与其他肉禽乃至商品价格并未形成共振，从而限制猪肉价格上涨幅度，因而对通胀影响相对可控。

但从历史经验来看，货币政策评估通胀风险不是简单的看某个商品的涨跌幅也不是简单的看某个月的CPI高低，而是综合全面的看待通胀压力。在货币增速难以提高，人民币实际有效汇率被动跟随美元升值的情况下，货币条件的改善只能依赖于实际利率的压缩。

因此，尽管CPI可能缓慢回升，但并不意味着债券收益率也被动跟随上升，反而这时候货币政策进一步放松来压低名义利率会带动实际利率压缩的更快，从而改善货币条件。总体来看，我们认为猪肉价格上涨不会构成货币政策放松的障碍，在经济下行压力依然较低的情况下，货币政策仍有进一步放松的空间。

**债牛“王者归来”**

从6月中下旬以来，我们在周报中连续提示在股市开始降温后，大量资金回流债市，债市将面临更加确定性的交易机会；且经济可能也会因股市的下跌而受损，资金面、基本面和政策面都将利好于债市。最近市场的表现符合我们的预期，尤其是中高等级信用债在理财和打新资金配置压力的驱动下，收益率和信用利差持续下降，压缩到历史低位。我们预计利率债也将迎来一波行情，期限利差也将进一步压缩，收益率曲线将牛平。

从相对价值的角度，即使是对收益率要求较高的理财类机构可能也会逐步增加对中长端利率债的配置。而对利率债影响更为关键的银行自营部门的需求，未来一段时间也将有系统性的上升，核心原因是未来一段时间信贷需求可能继续收缩，导致银行自营在资产配置上进一步向债券类资产倾斜。

观察今年上半年银行的信贷投放，我们可以清楚的看到需求的增量主要来自三个方面：居民购房按揭贷款、用于股市投资的居民和企业贷款、政策性银行贷款，其他需求都在滑落。下半年来看，除了政策性银行贷款可能还会适度发力以外，前两者可能都会放缓，进一步削弱贷款需求。

在贷款融资需求减弱的背景下，预计下半年货币增速可能会再度回落；而美元加息预期推动美元走强并压低大宗商品价格，在新兴市场货币纷纷贬值之际，人民币相对于美元汇率的稳定导致实际有效汇率继续升高，不利于经济需求的提振。在货币增速和汇率都不容易改善的情况下，货币条件的改善依赖于实际利率的降低。

近期信用债收益的大幅下降在某种程度上改善了实际利率水平，但考虑到PPI深度负值、CPI处于低位，实际利率依然偏高。即使猪肉价格上涨可能温和推动CPI上升，我们认为也不改变利率下行的趋势，因为CPI上升和名义利率下降同时发生可以令实际利率压缩的更快，货币条件才会有更明显的改善。(完)

(整理 边竞; 审校 杨淑祯)

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