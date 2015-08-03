中国经济刺激预期扰动债市 但收益率走升空间有限--兴业证券

路透上海8月3日 - 中国兴业证券(601377.SS)最新固定收益研究报告称，供给、政策刺激与通胀预期导致债市调整，但央行放松降低成本、银行缺乏合意配置资产有助于稳定利率；政策强刺激空间和条件尚不足，基本面需要时间来去伪存真，因此收益率上升空间有限，建议投资者保持耐心等待买点。

报告并认为，虽然政策刺激预期的增强会给市场造成困扰，但我们认为央行会在接下来定向放松对冲掉供给因素带来的利率上升，而在基本面上，政策选择走老路，大幅刺激的空间和条件有限，实体部门去杠杆和商业银行缺合意资产导致配置需求回升的局面在较长时间内都会存在，这都给债券提供了安全垫。

具体来看，经济疲软、风险偏好下降与曲线陡峭并存，久期风险与信用风险并存，投资者对未来不确定性的担忧在持续上升。而不确定性的来源，内部来自供给压力、政策刺激预期上升；外部则来自汇率。

**宏观的不确定性：债市反映从未出现过避险情绪**

7月，商品和股市经历了大幅的下跌，经济的高频数据也非常的疲软，包括PMI。在传统的债券定价理论中，经济疲软与风险偏好下降的背景下，收益率曲线无疑是要趋于平坦的。7月份长债收益率的确出现了20个BP左右的下行，但当下的期限利差仍然在120个BP以上，处于绝对的高位

金融机构的资金配置都扎堆于短端的中高等级债上，对久期风险和信用风险是极度担忧的。金融机构同时回避久期和资质，这在历史上也是从来没有出现过的。因为久期风险往往出现在经济复苏期，而此时信用风险是下降的。而信用风险一般出现在衰退期，此时长久期的资产一定是遭受追捧的。这样的组合实质上意味着债市反映的避险情绪是非常强烈的。

我们知道，长端利率对宏观与政策的反映是非常灵敏的，如此纠结的走势，反映市场对宏观和政策环境呈现出来的不确定性非常担忧。

**内部不确定性：供给和政府刺激经济预期**

总结制约长债利率下行的因素，最直观的当然是供给，另一个还有政府刺激经济的预期。关于供给，市场上的争议很多，有观点认为供给对债市根本就没有影响，还是要看基本面，但市场的走势却显示出，供给正在深刻的影响债市的走势。

地方债从资金波动、资产负债久期匹配、尤其是地方政府加杠杆空间能力提升，风险偏好提升这些角度都会影响利率的走势。

专项金融债的供给对债市的负面影响同样的清楚，金融债的供给实质上影响的是增量，因为其产生了真实的融资需求。也就是说，我们不要静态的去看待供给，供给对债市的影响，很有可能通过基本面的途径来传导，而且市场还在担心融资数据扩张，总结起来，就是政府加杠杆、刺激经济的行为。

值得注意的是，在政府刺激经济的预期增强的背景下，猪肉上涨对通胀的影响也在被放大，滞胀的预期不断增强，这都给长端利率造成了负面的影响。

**外部则来自于汇率：担忧不可控的贬值压力**

我们曾经提到过，如果汇率的贬值是可控的，整体上是有利于债市的，过去几年，债券市场在人民币贬值时的表现已经驳斥了“资金流出，债市走熊”的观点。

但许多专业的投资者无疑更担心中国汇率的不可控贬值，在此背景下，人民币资产将被系统性的做空，流动性危机下，长债将难以独善其身。类似的例子在股灾中也出现过。

但汇率的核心问题仍然在中国的经济和资产价格上。考虑到政府开始重视风险，汇率下半年出问题的概率目前来看不大。

不考虑政策因素，看下半年经济，几乎看不到亮点。股市下跌导致财富效应消退，房地产市场已经露出疲态，7月份的成交弱于过去几年的季节性，中原地产经理人指数已经显着下滑，下半年地产销量可能不及预期。

因此，如果下半年国内经济的基本面十分疲弱，叠加上联储的加息和全球流动性的收紧，国内金融风险上升，汇率也会存在较大贬值压力，从这个角度看，政策稳定经济，防止资产负债表风险上升几乎是必然选择。

换个角度，在政府已经认识到风险的背景下，汇率下半年崩盘，中国出现流动性危机的可能性无疑在下降。

**中央政府应避免利率明显回升**

周五，利率市场已经表现出对政策刺激经济和供给压力较大带来的恐慌，不过我们认为，目前的震荡并不会改变市场的趋势，推动债市走熊，原因在于：

1)当前稳定经济更多的采用中央政府加杠杆的手段，防止融资成本上升导致债务率上升是理性的选择，这意味着央行放松，降低政策性银行的发债成本是大概率事件。

2)中央政府加杠杆与商业银行放贷，对债市的影响逻辑与过去是不同的，过去信贷回升时，银行都有较强的卖债冲动，加剧债市的调整。而当下并不存在这个情况，央行可以更从容的调控利率的走势。

3）考虑到政策的基调是防风险，在股市下跌，地产市场压力上升的背景下，如果无风险利率出现持续抬升，对资产价格将会造成非常负面的影响，从而对冲政策宽松的效果。

此外，尽管2014年以来，商业银行的资金成本一直偏高，降低了其配债意愿，但从资产端来看，在股市经历下跌之后，商业银行的风险偏好显着下降，资产端缺乏合意资产的现象十分严重，债券收益率如果出现回弹，商业银行的配置型需求也将抬升，从过去一段时间一级市场的表现来看，债券配置需求也是比较旺盛的。

总结而言，我们建议投资者在方向上仍然保持乐观，等待不确定性的消除，当前的调整很可能在未来提供了更好的买点，尤其是当前过于陡峭的曲线，已经隐含了较多的政策刺激预期。(完)

(整理 吴芳; 审校 杨淑祯)

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