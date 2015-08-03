中国货币政策进入观望期 利率产品难有趋势机会--中信证券

路透上海8月3日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部最新债券市场周报称，考虑到政策的发力点将逐步过渡到财政政策，而货币政策进入观望期，资金利率将延续窄幅震荡，加上供给压力加剧，利率产品也难有趋势性机会。

报告指出，前瞻地看，7月中采制造业PMI从6月的50.2降至50.0，结束今年上半年的缓步回升态势，主要分项指数均不同程度回落，经济增长动能仍处弱势。

上周政治局年中会议提出，政策方面“坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度...稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平”，同时上周五据外媒报导，中国将发行逾万亿的长期金融专项债以支持基建建设。

由此可见，在经济下行压力仍存的情况下，未来将逐渐依赖财政政策发力托底经济，而虽然货币政策仍将延续宽松基调，但受限于通胀水平逐步走高的影响，从宽松力度上来看很难超越上半年，同时“定向”宽松仍将是主要方式。

此前，受大量资金快速涌入债券市场的影响，信用债的收益率大幅下行，绝对水平以及信用利差均处于历史偏低水平，相较而言，利率产品的安全边际更高，但由于利率产品尚无趋势性机会，建议有意介入的交易型机构控制仓位、逢高参与；对于配置型机构而言，非国开金融债的配置价值较好。

**经济下行压力依然较大，财政政策发力**

多项数据显示经济下行压力依然较大。首先，7月份的中采PMI为50.0，较上月下滑了0.2个百分点，季调之后的中采PMI较上月也下滑了0.4个百分点，结束了今年上半年以来温和回升的态势。

第二，无论中采PMI还是财新PMI，生产、新订单、新出口订单、购进价格以及原材料库存等分项数据均出现一定程度下滑，显示企业景气度以及预期再度恶化的情况。

第三，耗煤量的同比增速仍处于负数区间徘徊，大部分工业产品价格仍处于趋势下跌之中。

值得关注的是，上周人民银行、国务院常务会议以及中共中央政治局会议或间接或直接传达经济下行压力较大的信号，我们认为三季度“稳增长”仍然是重中之重，政府作为唯一可以加杠杆的主体，财政政策仍将继续发力，国务院将进一步加强开发性金融对实体经济的支持，这意味着宽货币在向宽信用过度，财政部也在敦促各级政府释放积极财政政策。

货币政策方面，抬升的CPI暂并不构成货币政策收紧的压力，这意味宽松的资金面仍将维持，但是资金利率趋势下行的空间有限，未来仍将以“定向宽松”为主。

**下半年CPI上升形态确定**

通胀方面，7月份食品价格涨跌互现，从50城市分项食品价格来看，7月中上旬肉类价格继续上涨，且涨幅较6月份明显扩大，而受部分地区强降雨天气影响，蔬菜类价格的跌幅明显收窄，预计7月份食品价格环比将在0.5%附近。

非食品价格方面，中采和财新PMI的购进价格指数双双下跌，与此同时，商务部公布的大宗商品价格指数也以震荡下行为主，预计7月份非食品价格环比涨幅为0.1%，CPI同比将在1.6%附近。

同时，PPI环比跌幅扩大至0.5%附近，同比跌幅也扩大至-5.2%附近。前瞻地看，在稳增长政策的推动下，通胀出现环比回升的情况，通胀下行的风险明显降低，近期猪肉价格快速上涨，加上去年下半年原油价格大跌导致基数偏低，今年下半年CPI有震荡上行的风险，目前来看最高水平不超过2.0%。(完)

(整理 边竞; 审校 张喜良)

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