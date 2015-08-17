人民币快贬冲击结束 债市收益率重回下行通道--国泰君安

路透上海8月17日 - 中国国泰君安证券研究所最新报告称，市场对人民币贬值冲击反应过度，预期趋稳后，焦点料重回经济全面下滑和央行放松预期，债市收益率也将相应回到下行通道。

7月外汇占款大幅下滑，降准是大概率事件。目前市场套息空间和期限利差仍较大，利率产品中的中等期限金融债(5-7Y)、具有免税优势的长期国债和铁道债，仍具有配置价值。

**信用策略**

非标和股市财富效应已经在弱化，期限错配带来的规模刚性随着非标资产的到期而接续乏力，理财收益率未来存在大幅下降空间。

高票息资产供应越来越稀缺。目前的状况是资金从量上已回流，但成本仍相对较高，对于票息的要求使得信用债（尤其是中高评级）仍然是最好的配置品种；

未来随着资金成本（以理财收益率为代表）进一步下降，信用债收益率有望打开下行空间，体现交易价值，建议维持中高等级信用债仓位和久期。

**转债策略**

市场出现分化，可博弈电气赎回条款。人民币贬值和证监会21号文等变化明显超出市场预期框架，预计当前股市仍以宽幅震荡为主，不过向下调整的压力在逐步增加。

转股期遇上高估值，转债市场将会出现分化，进入转股期的三只转债转股溢价率将有进一步压缩的空间，而另外三只标的虽然股性估值尚无大幅压缩的风险，但转债相应正股弹性不足，且也面临一定的政策风险。

建议投资者短期对转债继续保持谨慎，若电气转债股性估值进一步压缩可适当加仓博弈赎回条款。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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