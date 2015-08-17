人民币汇率一次贬值只是局部冲击 债市有望延续牛市--中金

路透上海8月17日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，从刺激经济以及避免流动性逐步收紧重新提高货币市场利率角度考虑，预计在一个月内，央行可能再度主动注入流动性来提高超储率。人民币汇率贬值风险释放，加上货币政策进一步在利率层面的放松，债市牛市有望延续。

**货币政策重心仍是利率而非汇率**

8月11日，央行与外管局联合公布对人民币汇率中间价定价机制进行调整。当天人民币中间价出现接近2%的贬值，并引发即期汇率的贬值。

一石激起千层浪，随后两天人民币即期汇率出现了较大幅度的波动；全球的汇率、股市和商品在人民币贬值后闻风下跌，体现了市场的恐慌。

从初衷来看，央行出台该政策是希望中间价的定价机制更为透明和市场化，从而满足人民币加入SDR篮子的一系列条件。当然，由于美元走强导致人民币实际有效汇率被动升值，对经济构成负面抑制，也可能是货币当局通过适度的贬值来改善货币条件的一个考虑因素。

在汇率层面，去年下半年到今年上半年，美国经济的一枝独秀推动美国加息预期升温，美元持续走强使得人民币实际有效汇率被动升值，对中国经济形成了明显的负面影响。

尽管市场对于人民币高估的讨论一直不断，但这次选择在8月份进行贬值，方式与时间点均超出市场预期。央行这次汇率贬值除了适度提振经济以外，可能有其更深层次的考虑：

首先，市场对美国在9月份加息有不低的预期，如果人民币汇率要选择主动贬值，时间点放在美元加息后会比较被动，面临更大的资本外流压力；现在贬值，并在未来一段时间重新稳定汇率，可以掌握更大的主动权。

其次，提前释放贬值压力有利于吸引海外机构持有人民币资产。虽然这次贬值引发了一场轩然大波，不过在汇率贬值当天，我们提出本次贬值应该是一次性而且是幅度可控的。大幅贬值未必符合中国和全世界的利益。

原因在于，经济可能无法承受价格系统性重估带来的冲击，尤其是外债负担较重的企业和依赖于海外进口的企业。

更为关键的是，从全球的经济领先指标和中国出口的关系来看，出口本身受到全球的经济状况的影响，不仅仅是自身汇率能决定。综合来看，小贬可怡情，大贬伤身可能是最终的共识。

央行也表明：不会通过大幅贬值来刺激贸易出口，在一次性修正汇率的高估后，汇率将重新回归稳定。

由于本次的贬值幅度在3%~4%，尽管部分改善了货币条件，但去年以来人民币实际有效汇率的升值幅度依然不低，汇率层面的货币条件改善有限。

如果不是完全依赖于汇率条件改善来刺激经济，那么在货币增速、实际有效汇率和实际利率三个货币条件构成指标中，最后可以依赖的是降低实际利率。

作为一个大国，货币政策的重心更应该着重于利率政策而非汇率政策，毕竟中国的经济结构更依赖于投资和消费等内需驱动。从调整内需的角度而言，央行在利率价格引导和流动性投放上的政策变动至关重要。

**短期经济继续弱势**

6月工业产出大幅回升并没有需求支撑，随着企业生产回归常态，7月工业产出再次大幅下降。

从分项来看，中上游和下游制造业产出同步放缓，尤其是下游制造业产出降幅较大；汽车制造业增加值降幅较大，对工业增加值形成较大拖累，反映消费低迷对工业的负面影响加大；产能过剩行业和房地产相关行业产出降幅同步放缓，房地产投资低迷继续制约工业产出改善。

短期来看：（1）受房地产市场分化和商品房库存偏高影响，房地产企业拿地和新开工意愿不足，叠加股市下跌可能威胁商品房销售可持续性，房地产投资难有显着回升；

（2）尽管政府稳增长意愿仍较强，但资金来源继续制约基建投资增长空间，预计基建投资增速很难显着高于20%；

（3）短期财政支出节奏加快有利于服务业产出，但广义财政收入放缓制约财政支出增长空间，财政宽松对经济增长支撑或相对有限。

鉴于7月份工业增加值再度明显回落，8月份受阅兵典礼影响，河北和北京不少企业停产的情况下，8月份工业增加值也难有明显起色。

尽管去年同期低基数可能使得8月工业产出有所回升，但由于内外需难有明显好转，8月工业可能的反弹或难以持续，三季度经济继续弱势运行的可能性大。(完)

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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