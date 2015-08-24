债牛有风险 现券宜半仓IRS可支付固定利率--广发银行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月24日 - 中国广发银行最新报告认为，由人民币汇率贬值带来的一系列后遗症仍在影响市场，说到底是资金面的困扰。随着央行对资金的干预越来越多，降准预期也越来越强。在资金面收紧和央行宽松干预下，债券和IRS利率都维持窄幅震荡。这一僵局必然会打破，降准或不降准，应该怎么做？
首先，如果降准，是卖出时机，这主要是基于当前资金状况，逆回购、MLF、降准等都是对冲性质，无法恢复资金原来的宽松。所以降准后再大幅买入，风险远大于收益。第二，如果没降准，那么也是要伺机卖出，因为参考之前的情况，一旦预期落空，利率会有明显反弹。而且，一旦没有降准，下周一资金开盘利率可能继续走高。
所以债券的操作，目前最好保持半仓，重仓赌政策落地的风险较大，且利率未必会下降很多。IRS可以保持支付固定利率头寸，如果降准，则周一逢低继续支付固定利率，否则就坐等利率上行赚钱。总之，目前的情况已经是牛市下半场，利多因素已经讲不出什么新故事了，所以要时刻注意风险。
**资金面重回宽松概率不大**
上次周报刚说了资金面有山雨欲来的感觉，现在山雨就来了。隔夜和7天资金利率明显走高，已经超过我们之前认为的 2.5%这一中枢水平。隔夜和7天成交量继续萎缩，显示机构杠杆的水平在逐步下降，市场上债券抛盘也是不断。近期外汇占款减少，而且看不到改善的迹象，人民币贬值带来的资本流出压力持续存在。虽然股市资金回流，但目前债市杠杆已经加足，股市资金回流也是逐渐减少。更重要的是，目前在岸美元兑人民币市场，贬值预期很强，且央行持续干预，每日下午收盘前半小时，都能看到多空大战。据外汇交易员估计，央行日间干预人民币汇率所消耗的美元在百亿以上，若连续一周，逆回购和MLF的2000多亿对冲都不够，更无法缓解资金紧张的局面。另外，从汇率角度说，全面降准后，给了做空人民币一个理由，更容易引起贬值预期，随后要么放弃6.40%的位置，要么继续干预，继续抽走人民币。
所以与其降准，不如私下多塞钱，SLF、MLF、PSL这种都可以，既不像逆回购期限那么短，又不像降准，无法回收。总之，资金面，这个一直以来保护收益率稳定的因素，正面临严峻考验，短期内重回宽松的概率不大，所以务必小心谨慎。
债券收益率在这么多因素的影响下，居然绷住了，僵在这里了，波动不过3-5bp。这在之前的确比较少见。我认为市场在消化了多空因素后，依然无法判断方向，或者说还有一点做多的理想，说破了，就是等降准后出货。以最活跃的金融债为例，其在当前的利率水平已经盘整了3到4周，迟迟无法突破，各种故事都已经讲烂。眼下的汇率波动，以及由此带来的降准预期，终于说到了资金面这个一直被忽视的问题。基本面的确弱，但能否更弱？股市资金一直在回流，但为什么资金突然收紧？货币政策打算宽松，但为什么R007利率要维持在2.5%？都说地方债置换需要定向资金支持，但自发行以来有人见过公开或传言的资金支持？所以故事总有讲不下去的时候。眼下流动性问题是主要矛盾，市场认为降准箭在玄上，而要考虑的是，降准落地后会怎样。上文已经说过，这种对冲性质的流动性宽松，无法恢复资金面之前的宽松状态，所以更大的可能是出货机会。现在不是基本面走弱的前期，降准会刺激市场对基本面弱化的预期，形成正反馈，带动利率继续走低；现在是牛市后期，经济增速的底部在不断探明，所以很容易变成出货机会。如果降准没有落地，配合每日高开的资金利率，那么利率很容易反弹。
交易的核心是控制风险水平，也就是控制仓位，目前不宜重仓赌政策，即使赌到了，也可能卖不掉。建议在降准预期的推动下，适当降低仓位，待降准落地后再采取行动，则主动的多。
IRS也是遇到了和债市一样的问题，多空消息对峙，缺乏方向。央行维护资金利率稳定的态度还是很明确的，无奈资金利率一直上涨，所以IRS也跟着慢慢走高，但IRS摆脱不了降准的阴影，上的很艰难。从交易的角度来说，要看更大的方向。上文已经反复提到，预期中的降准是对冲性质的，而外汇市场的干预是无底洞，IRS不会因为降准落地就一泻千里，买方一定会诱敌深入，然后迎头痛击。毕竟有R007在这里摆着，且R007很难回到2.5%以下，repo 1y也顶多回到之前2.45%-2.5%水平，所以，降准后就是支付IRS固定利率的机会。尤其是对之前没有什么仓位的交易者，更是建仓良机。另外，如果周末没有降准，那么利率容易反弹，再加上资金利率高开，IRS上升压力较大。所以，当前还是以支付固定利率为主，控制仓位，等降准落地后再看情况。
**上周市场回顾：资金面趋紧，但债券及IRS波动不大**
上周资金面继续偏紧，隔夜成交缩量。央行连续进行逆回购放量和MLF稳定资金面。效果在周五开始显现，资金利率略有回落。不过全周资金面持续紧张的局面，在过去很久是没有过的。这跟人民币汇率干预，大量购汇，以及财政存款上缴等因素有关。而且随着贬值预期发酵，8月外汇占款预计还是流出三五千亿，因此资金面缓解还需时日。
债券收益率波动反而很小，幅度在5bp左右。利空利多交织，使收益率僵在这个位置，也反映出市场没有方向。上周市场容易被各种传言所影响，以及PMI预览值较低和降准预期在周五下午将收益率小幅拉低1bp。其实大多数机构都想在降准后出货，所以之前这种预期推动的利率下降难以持续。总之收益率全周震荡，完全没有方向。
IRS与债券类似，波动幅度也在5bp以内。开盘利率高高低低反而是影响IRS最大的因素，以及随后PMI预览值的影响。不过从IRS的绝对水平看，虽然央行频繁释放流动性缓解资金压力，但IRS自身对这一举动的效果并不乐观。Repo 1y一直在3.57%以上。如果真的降准，IRS也是回调后再涨，并且要看R007能回落多少。
综上所述，上周债券和IRS市场小幅震荡，资金面是最大的影响因素，但央行也在积极进行对冲缓解。还有降准预期的影响，所以利率并未因为资金收紧而明显走高。（完）
(整理 徐永; 审校 黄凯)
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