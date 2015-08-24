债牛有风险 现券宜半仓IRS可支付固定利率--广发银行

路透上海8月24日 - 中国广发银行最新报告认为，由人民币汇率贬值带来的一系列后遗症仍在影响市场，说到底是资金面的困扰。随着央行对资金的干预越来越多，降准预期也越来越强。在资金面收紧和央行宽松干预下，债券和IRS利率都维持窄幅震荡。这一僵局必然会打破，降准或不降准，应该怎么做？

首先，如果降准，是卖出时机，这主要是基于当前资金状况，逆回购、MLF、降准等都是对冲性质，无法恢复资金原来的宽松。所以降准后再大幅买入，风险远大于收益。第二，如果没降准，那么也是要伺机卖出，因为参考之前的情况，一旦预期落空，利率会有明显反弹。而且，一旦没有降准，下周一资金开盘利率可能继续走高。

所以债券的操作，目前最好保持半仓，重仓赌政策落地的风险较大，且利率未必会下降很多。IRS可以保持支付固定利率头寸，如果降准，则周一逢低继续支付固定利率，否则就坐等利率上行赚钱。总之，目前的情况已经是牛市下半场，利多因素已经讲不出什么新故事了，所以要时刻注意风险。

**资金面重回宽松概率不大**

上次周报刚说了资金面有山雨欲来的感觉，现在山雨就来了。隔夜和7天资金利率明显走高，已经超过我们之前认为的 2.5%这一中枢水平。隔夜和7天成交量继续萎缩，显示机构杠杆的水平在逐步下降，市场上债券抛盘也是不断。近期外汇占款减少，而且看不到改善的迹象，人民币贬值带来的资本流出压力持续存在。虽然股市资金回流，但目前债市杠杆已经加足，股市资金回流也是逐渐减少。更重要的是，目前在岸美元兑人民币市场，贬值预期很强，且央行持续干预，每日下午收盘前半小时，都能看到多空大战。据外汇交易员估计，央行日间干预人民币汇率所消耗的美元在百亿以上，若连续一周，逆回购和MLF的2000多亿对冲都不够，更无法缓解资金紧张的局面。另外，从汇率角度说，全面降准后，给了做空人民币一个理由，更容易引起贬值预期，随后要么放弃6.40%的位置，要么继续干预，继续抽走人民币。

所以与其降准，不如私下多塞钱，SLF、MLF、PSL这种都可以，既不像逆回购期限那么短，又不像降准，无法回收。总之，资金面，这个一直以来保护收益率稳定的因素，正面临严峻考验，短期内重回宽松的概率不大，所以务必小心谨慎。

债券收益率在这么多因素的影响下，居然绷住了，僵在这里了，波动不过3-5bp。这在之前的确比较少见。我认为市场在消化了多空因素后，依然无法判断方向，或者说还有一点做多的理想，说破了，就是等降准后出货。以最活跃的金融债为例，其在当前的利率水平已经盘整了3到4周，迟迟无法突破，各种故事都已经讲烂。眼下的汇率波动，以及由此带来的降准预期，终于说到了资金面这个一直被忽视的问题。基本面的确弱，但能否更弱？股市资金一直在回流，但为什么资金突然收紧？货币政策打算宽松，但为什么R007利率要维持在2.5%？都说地方债置换需要定向资金支持，但自发行以来有人见过公开或传言的资金支持？所以故事总有讲不下去的时候。眼下流动性问题是主要矛盾，市场认为降准箭在玄上，而要考虑的是，降准落地后会怎样。上文已经说过，这种对冲性质的流动性宽松，无法恢复资金面之前的宽松状态，所以更大的可能是出货机会。现在不是基本面走弱的前期，降准会刺激市场对基本面弱化的预期，形成正反馈，带动利率继续走低；现在是牛市后期，经济增速的底部在不断探明，所以很容易变成出货机会。如果降准没有落地，配合每日高开的资金利率，那么利率很容易反弹。

交易的核心是控制风险水平，也就是控制仓位，目前不宜重仓赌政策，即使赌到了，也可能卖不掉。建议在降准预期的推动下，适当降低仓位，待降准落地后再采取行动，则主动的多。

IRS也是遇到了和债市一样的问题，多空消息对峙，缺乏方向。央行维护资金利率稳定的态度还是很明确的，无奈资金利率一直上涨，所以IRS也跟着慢慢走高，但IRS摆脱不了降准的阴影，上的很艰难。从交易的角度来说，要看更大的方向。上文已经反复提到，预期中的降准是对冲性质的，而外汇市场的干预是无底洞，IRS不会因为降准落地就一泻千里，买方一定会诱敌深入，然后迎头痛击。毕竟有R007在这里摆着，且R007很难回到2.5%以下，repo 1y也顶多回到之前2.45%-2.5%水平，所以，降准后就是支付IRS固定利率的机会。尤其是对之前没有什么仓位的交易者，更是建仓良机。另外，如果周末没有降准，那么利率容易反弹，再加上资金利率高开，IRS上升压力较大。所以，当前还是以支付固定利率为主，控制仓位，等降准落地后再看情况。

**上周市场回顾：资金面趋紧，但债券及IRS波动不大**

上周资金面继续偏紧，隔夜成交缩量。央行连续进行逆回购放量和MLF稳定资金面。效果在周五开始显现，资金利率略有回落。不过全周资金面持续紧张的局面，在过去很久是没有过的。这跟人民币汇率干预，大量购汇，以及财政存款上缴等因素有关。而且随着贬值预期发酵，8月外汇占款预计还是流出三五千亿，因此资金面缓解还需时日。

债券收益率波动反而很小，幅度在5bp左右。利空利多交织，使收益率僵在这个位置，也反映出市场没有方向。上周市场容易被各种传言所影响，以及PMI预览值较低和降准预期在周五下午将收益率小幅拉低1bp。其实大多数机构都想在降准后出货，所以之前这种预期推动的利率下降难以持续。总之收益率全周震荡，完全没有方向。

IRS与债券类似，波动幅度也在5bp以内。开盘利率高高低低反而是影响IRS最大的因素，以及随后PMI预览值的影响。不过从IRS的绝对水平看，虽然央行频繁释放流动性缓解资金压力，但IRS自身对这一举动的效果并不乐观。Repo 1y一直在3.57%以上。如果真的降准，IRS也是回调后再涨，并且要看R007能回落多少。

综上所述，上周债券和IRS市场小幅震荡，资金面是最大的影响因素，但央行也在积极进行对冲缓解。还有降准预期的影响，所以利率并未因为资金收紧而明显走高。（完）

(整理 徐永; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。