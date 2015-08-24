中国经济内忧外患 债券收益率下行趋势仍较为确定--中金

路透上海8月24日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，在国内需求低迷，而海外新兴市场又遭遇较大冲击的当下，中国经济面临的内忧外患增加，财政政策发力和货币政策放松护航可能是最终的出路。

对于债券，尤其是中长期利率债，无论政府最终能否采用类QE思维，其收益率的向下趋势仍较为确定，如果有类QE思维，那么收益率的下行可能得益于货币政策的放松，若无，那么收益率的下行可能得益于避险情绪和避险资金驱动。

**新兴市场山雨欲来风满楼**

随着大宗商品价格持续下跌，以及美联储首次加息临近，新兴经济体货币持续贬值，经济增长受累于外部冲击，本周周报我们对新兴经济体的经济增长和货币政策进行简单讨论。

首先，新兴市场制造业PMI持续下降，新兴经济体工业产出总体放缓，巴西、俄罗斯和南非等经济体工业产出降幅较大。

其次，新兴市场就业增长放缓，居民收入和私人消费下降，非制造业总体持续下行，金砖国家中印度相对平稳，巴西、俄罗斯和南非下行压力较大。

再者，在全球需求总体疲软背景下，新兴市场货币贬值对出口促进作用有限，今年前5月新兴经济体出口同比增速为-11.3%，而去年下半年新兴经济体出口同比增速为0.3%，外需难以对新兴市场经济复苏形成太多贡献。

此外，除部分亚洲国家通胀压力较小外，新兴经济体总体通胀压力依然较大，尤其是能源出口的新兴经济体通胀风险更是不容忽视。

综合来看，除印度、墨西哥和部分东盟国家外，多数新兴经济体面临滞胀风险，货币政策在增长和通胀上面临两难。目前多数新兴市场汇率浮动较为自由，金融市场开放性也较高，这种制度安排增加了货币政策独立性，但也可能导致经济受到较大外部冲击。

值得注意的是，尽管新兴经济体外汇储备规模仍在高位，但已开始出现显着下降，这可能降低新兴经济体应对风险能力。

**内忧未平，外患又起**

汇率贬值余波未了，蝴蝶效应引发全球金融市场动荡，风险偏好再度降至低点。中国汇率主动贬值后，上周已经有所企稳，但引发的全球金融市场波动的涟漪却并未消除，而且愈演愈烈。新兴市场货币竞相贬值引发了全球金融市场动荡。

首当其冲的是新兴市场股市暴跌。其次，大宗商品价格也因为新兴投资者的不安情绪开始上升，引发竞相抛售风险资产，并将资金转入避险资产。全球风险偏好显着下降。

新兴市场遭遇的冲击源于大宗商品价格下跌，美国加息预期和中国需求减弱，持续减少的外汇储备可能击倒部分脆弱的国家。在2009年美联储的QE政策之后，有巨大的资金流入新兴市场，推动了这些新兴市场股市和经济的繁荣。市场的担忧在于，一旦美国收紧货币政策，此前流入新兴市场的巨大资金反向流出，可能会冲垮新兴市场，引发全球金融危机。

一些观点认为目前新兴市场总体的外汇储备和外债情况好于1997年，还不至于有1997年那么惨。但如果考虑新兴市场外汇储备相对于自身的GDP，那么这个比重实际上已经跌到了2007年以后的低位。如果衡量新兴市场外债占GDP的比例，在2009年之后也经历了明显的升高。外汇储备和外债情况尽管好于1997年，但情况实际上是最近十年最差的。

而且大宗商品价格的暴跌实际上导致这些新兴市场国家尤其是依赖于大宗商品出口的国家更加脆弱。

人民币汇率成交量近期持续放大，表明市场的购汇需求依然强烈。这种购汇需求导致央行需要投放更多的美元并回笼人民币，对人民币流动性起到了收紧作用。由于人民币汇率仍未完全企稳，加上海外金融市场波动加剧，市场普遍认为央行货币政策的放松将受到制约。因为市场担心利率的下行导致境内外息差的压缩可能加剧资金的外流速度。

我们不太认同这种看法。事实上人民币的贬值预期很大程度上与中国经济动能的疲弱有关，而不是持续走低的利率，表现在外汇占款的净变动与PMI动能指标高度相关。只要经济动能不企稳，市场对于央行放松货币政策，引导利率下降或者引导汇率贬值的预期就不会消退。

因此，更有效的方式依然是加快放松货币政策，真正意义上的引导中长期利率和实际利率下行，加快货币流通速度。当市场对经济信心提升后，人民币汇率自然也会真正企稳。(完)

(整理 边竞; 审校 黄凯)

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