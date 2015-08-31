中国债市机会仍大于风险 中长利率债相对价值突出--中金

路透上海8月31日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，总体来看，债券市场目前机会仍大于风险。在目前信用利差压缩到历史低点的情况下，利率债尤其是中长期限利率的相对价值依然突出。

中金的市场调查也显示，投资者在大类资产选择上，目前最看好利率债，这也是今年以来首次。收益率曲线大概率将延续近期的牛平态势。长端收益率绝对水平可能跌破今年2月末的低点。盛夏带给债市新的转机，而金秋将是债市的收获季节。

**8月经济数据前瞻**

需求方面，居民消费低迷，固定投资下行，外贸保持弱势。消费方面，当前房地产相关销售尚可，但汽车等耐用消费品消费低迷，居民收入预期和消费意愿不强，考虑通胀有所反弹，预计8月社会消费品零售总额同比降至10.3%附近。

投资方面，房地产投资难以有效反弹，基建投资增长受限，制造业投资意愿不足，固定资产投资仍有下降压力，预计1-8月固定资产投资累计同比增速小幅降至11.1%附近。

外贸方面，新出口订单显示外需依然疲软，人民币汇率贬值对出口提振有限，内需不足制约一般贸易进口，全球贸易放缓制约加工贸易进口，进口总体仍是弱势格局，预计8月出口同比下降2.1%，进口同比下降5.3%，货物贸易顺差540亿美元。

产出方面，低基数对同比的正面影响可能超过阅兵对同比的负面影响，8月工业增加值同比增速或升至6.4%附近。工业环比依然弱势，但同比走势面临不确定性，主要受两个因素影响，一是去年同期低基数，二是今年阅兵导致工业产出下降。8月六大电厂耗煤量同比增速显着回升，预计低基数影响可能超过阅兵影响，8月工业增加值同比增速或升至6.4%附近。

通胀方面，工业价格再创新低，消费价格小幅回升。PPI方面，尽管黑色金属价格有所反弹，但有色和油气产业链价格大幅下降，预计8月PPI环比继续显着下降，PPI同比增速或再创新低降至-5.6%附近；CPI方面，猪肉和鲜菜推升食品价格，成品油下调拖累非食品价格，预计8月CPI环比上涨0.4%，同比增速或升至1.9%附近。

货币信贷方面，融资需求并无明显改善，整体融资和货币增速或低位震荡，预计社融余额增速小幅回落，M2增速维持在上个月水平附近。

贷款方面，整体融资需求仍疲弱，但在合意贷款规模指导下，旧口径贷款增量可能在7,000亿附近，银行仍依赖于通过表内票据来冲贷款规模，扣除票据后的贷款增量可能维持低位。

社融方面，贷款占社融的比例可能维持高位，即其他融资渠道的规模增长依然有限，企业类债券的净增量可能在2,300亿附近，贬值预期可能导致外币贷款出现明显的净减少，估计8月份社融增量可能在9,000亿水平附近，社融余额增速可能从上个月的12.3%小幅回落至12.1%附近。

货币方面，8月外汇占款的流出量很可能再创历史新高，这会导致银行的存款下降十分明显，不过考虑到去年8月份低基数的效应，我们估计8月份M2可能维持在7月份13.3%的水平附近。

**金秋将是债市的收获季节**

上周后半周到本周初，由新兴市场汇率贬值引发的全球金融市场动荡愈演愈烈，周一新兴市场和欧美股市出现暴跌。众多指标都显示全球金融市场的恐慌升到历史高位。中国央行在周二晚上宣布双降，一定程度上有利于稳定中国投资者和全球投资者的信心。从周三开始，新兴市场和欧美金融市场开始趋于稳定。

虽然金融市场暂时恢复稳定，投资者也不认为发生类似1997年亚洲金融危机是大概率事件，但并不意味着新兴市场就此脱离困境。分析主要的新兴市场国家，从外汇储备和外债水平等情况和1997年进行对比，可以看到，并非所有国家的情况都好于1997年。

在金砖五国中，除了中国外，其他几个面对资本外流的应对能力都相对较弱；马来西亚和土耳其从各项指标来看，都似乎比较危险。最终令这些国家陷入困境的核心因素可能还是美元的走强所引发的大宗商品价格下行和流入这些国家的金融账户资金外流。

假如美国9月份不加息，那么美国经济可能会获得更多支撑，最终推动加息预期重新增强。美元保持强势，对新兴市场而言始终是个制约，因为资金流出压力难以消除。

尽管中国在人民币一次性贬值后，贬值的预期并未消退，甚至随着新兴的动荡而加剧，但央行有足够的外汇储备来保持汇率的稳定。最近几周即期汇率的巨大成交量也表明了央行的态度和决心。更为重要的是，如果要稳定汇率，本质上是要稳定市场对经济和风险资产价格的信心，而不是试图以高利率来挽留这些要外流的资金。

央行上周二的双降实际上也是证伪了此前部分投资者对央妈不敢放松，怕资金外流压力增加的担心。事实上央行的降息降准对于稳定汇率是正面作用而非负面作用。上周人民币贬值预期也相应降低。长远来看，稳定汇率就需要稳定经济和提高市场对经济的信心，因此央行的货币政策放松仍是必不可少的。

从我们市场调查来看，投资者对债市未来面临的风险担忧，主要集中在贬值引发的流动性冲击、经济下行带来的违约风险以及利率债的供给冲击。

目前来看，央行货币政策放松会对冲汇率贬值预期引发的资金外流。只要央行货币政策放松的态度坚决，那么债市面临流动性收紧的冲击风险还不大。

2014年地方政府债务审计结果公布后，地方政府的债务余额上限就是审计结果加上当年的赤字。从我们本周最新的市场调查来看，接近60%的投资者认为，只要地方债未来定价合理化，加上货币政策保持宽松，不担心地方债的供给压力。

总体来看，我们认为债券市场目前机会仍大于风险。在目前信用利差压缩到历史低点的情况下，利率债尤其是中长期限利率的相对价值依然突出。我们的市场调查也显示投资者在大类资产选择上，目前最看好利率债，这也是今年以来首次。收益率曲线大概率将延续近期的牛平态势。长端收益率绝对水平可能跌破今年2月末的低点。盛夏带给债市新的转机，而金秋将是债市的收获季节。(完)

(整理 边竞; 审校 黄凯)

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