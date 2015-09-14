中国货币政策继续放松必不可少 债券牛市有望延续--中金

路透上海9月14日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，中国在强美元、弱大宗和新兴市场动荡等因素冲击下，经济下行压力依然较大，货币政策继续放松仍是必不可少的应对策略。当前整体环境对国内债券市场仍是比较友好，债券牛市有望延续。

本周最受全球瞩目的事件当属美联储议息会议是否会宣布加息。以往美联储衡量何时货币政策正常化的一个重要观察指标是美国的就业状况，尤其是非农就业数据。

从这个数据来看，近期失业率的下降是高质量的下降，而不是劳动参与率的下降。美国的非农职位空缺率回升到历史高位，显示对劳动力的需求较为旺盛。就业状况本身足够支撑美联储货币政策常态化。

但市场对于美联储是否应该加息的一些质疑和讨论来自其他的一些担忧，比如通缩压力尚未消除，全球金融市场8月份以来的动荡加剧，本周将揭晓答案。但从本质上来看，市场对美国加息的恐惧更多源于恐惧本身。或许赶快加息，“早死早超生”反而可以解脱新兴市场的动荡。

尽管从联邦基金利率期货所反映出来的9月份加息概率低于30%，但从一些市场调查来看，投资者对9月份的加息预期概率高于40%。总体来看，我们认为不宜过分低估9月份加息的概率。但即使9月份不加息，10月份或者12月份首次加息（即年内加息）的概率仍相对较大。

尽管目前市场对于9月份美联储是否加息仍存在分歧，但中期趋势来看，是否加息可能并不阻碍美元的走强。支撑美元的走强不仅仅是美国货币政策的逐步正常化，还包括美国经济相对于全球经济的表现更为突出且更为健康。

同时，其他经济体货币政策进一步放松也变相推升美元。如果美元中期仍会走强，那么对于新兴市场而言，噩梦还没有完全结束，过去几年流入新兴市场的资金会因美元的走强而流出。

尤其是依赖于商品出口的新兴市场国家，在大宗商品价格持续低位下，叠加外汇储备积累少，应对资本外流能力弱，加息背景下汇率贬值和国内资产价格下跌无可避免。

对中国而言，股市的调整和汇率的贬值压力使得目前全球金融市场都高度关注中国的股市和汇率走势。但中国目前面临最大的问题主要是经济中缺乏加杠杆主体。整体投资需求较弱，无论是房地产还是政府投融资平台，投资意愿都在下降。

如果经济中从私人部门到政府，从境内到境外都没有很强的加杠杆意愿，货币的增长放缓，必然会表现为境内企业和居民的收入和盈利放缓。

对于资产管理机构而言，就会面临缺资产的现象。在汇率方面，尽管汇改导致一次性贬值3%，但在美元继续走强，而政府希望继续维护人民币汇率稳定的情况下，人民币实际有效汇率可能会继续走强，汇率层面的放松也难以实现。

最终中国的货币条件放松仍依赖于实际利率的压缩。在PPI深度通缩的情况下，目前国内实际利率仍偏高，依然需要引导名义利率下行来刺激经济。

**投资需求持续疲软，经济下行压力仍较大**

周末公布的经济数据再次低于市场预期，尤其是工业增加值同比增速仅略微反弹0.1个百分点，尽管国庆阅兵导致工业企业开工率大幅下降是重要原因，但最关键因素还是需求不足。

就固定投资来讲，下行压力仍然较大。首先，由于商品房库存仍处于高位，房地产企业拿地和新开工意愿不足，房地产开发投资再次出现负增长；

其次，政府仍有稳增长意愿，但基建投资受资金约束，保障房投资接近顶峰，稳增长空间不像想象的那么大；

再者，产出持续下滑导致制造业产能过剩加剧，制造业固定资产投资面临继续下行压力。短期企业库存去化较为充分，但缺少需求配合企业补库存意愿较弱，短期库存投资对经济支撑有限。

自商品房销售持续回暖以来，市场不断对房地产投资寄予厚望，但每次数据发布后房地产投资总是令人失望，核心仍在于商品房库存高企背景下，房地产从销售到投资传导逻辑不再有效。

由于企业拿地持续低迷，新开工面积持续下降，未来房地产投资难以显着反弹，这从根本上决定需求低迷将是经济的常态。随着房地产投资持续下行，更多的中下游工业行业受到拖累，工业经济继续下行压力较大。

就三季度来看，工业增加值增速快速下行，金融业对经济支撑减弱，而房地产业增加值增长受限，GDP同比增速跌破7%已无悬念。

就更长期来看，房地产大的周期向下，基建投资不可能长期保持高增长，未来更多的工业品停止增长，工业产出或进一步下滑，而缺少工业带动的经济难以维持高增长，经济增长中枢进一步下降是较为合理的。(完)

(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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