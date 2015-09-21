中国债券配置需求维持高位 收益率仍会继续下行--中金

路透上海9月21日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，7月开始资产管理机构开始增加尤其是中长期利率债的配置。往后看，资产荒时代尚未结束，机构配置压力有增无减，对债券需求仍将维持高位，加上货币政策进一步放松的引导，债券收益率仍会继续下行来压缩实际利率。

报告称，在新增的利率债投资者当中，银行理财的资金体量最大。此外，在股市下跌后，不少原来主要投资股票或者股票相关资产的投资者开始转投债券。我们看到越来越多的非利率债传统投资者开始加入到利率债的投资者队伍中，而且需求量较大。

同时，在传统类型的投资者中，中小银行也在加大对利率债的配置。目前需要关注的是，今年前几个月，银行资产负债表的扩张在贷款中比较依赖于票据贴现，此外同业理财也一度大幅扩张，体现在“股权及其他投资”科目的高速增长。未来这些科目都可能面临增长乏力的问题，倒逼银行进一步增加债券的配置。

此外，货币政策在维稳汇率的同时，仍会考虑在利率层面进一步放松。按照以往经验，央行主动投放流动性规模滞后于工业增加值1个月。如果工业增加值再度下滑，那么央行也将增加流动性投放。

在资产荒时代，债券牛市不会很快结束，在货币增速起不来、实际有效汇率跟随美元继续升值的情况下，实际利率的压缩是最后唯一的刺激经济的手段。只有实际利率显着压缩后，经济才有望走出困境。

**资产荒时代利率债供需关系透视**

上周包括地方政府债在内的利率债发行量高达4,232亿，创历史新高；净增量也高达2,795亿，位于年内的次高位。

如此高的发行量，债券市场整体依然运行平稳，甚至上周国开债招标结果继续好于预期。在资产荒时代，尽管利率债收益率较低，但流动性好且更为安全，越来越受到各类型投资者的青睐。

上周利率债发行量创历史新高，主要是受地方政府债密集发行的影响（单周发行2,922亿）。截止8月末，地方政府债才发行了1.87万亿，才发行了近一半，但年内所剩的时间不多，因此，9月份开始地方政府加快了发行速度。

为了缓解地方债发行高峰对市场的冲击，8月份以来地方政府债的定向发行比例有所提高。公开发行的地方政府债定价也开始逐步趋于合理，定价的逐步合理化有助于增强银行配置的积极性。

尽管地方政府债未来一段时间发行量依然较大，但国债和政策性银行债等传统进入四季度之后，发行量和净增量都会趋于减少。整个四季度，国债和政策性银行债净增量不到3,000亿，远低于地方政府债。对于专注于国债和政策性银行债的投资者而言，可能面临僧多粥少的情况。

**发达经济体分化，贸易顺差增长受限**

前期报告中讨论了新兴经济体经济走势，总体来看新兴市场面临内忧外患，部分经济体甚至有滞胀风险；本周周报中讨论主要发达经济体经济走势，进而综合考察我国外需前景。

首先，尽管近期居民消费信心有所下降，但工资稳步增长支撑个人消费，美国经济稳步复苏可能性大，美国劳动力市场接近充分就业，工资增长有助于通胀走出弱势，美联储四季度首次加息仍是大概率事件；

其次，欧元区消费相对疲软，经济复苏依然温和，通胀走势持续低迷，未来欧央行或将扩大QE规模，欧元长期仍面临较大贬值压力；

再者，日本私人消费不足，私人资本开支下降，制造业和房地产复苏疲软，经济增长仍难有起色，强美元和弱大宗环境下通胀难有显着回升，货币政策仍将极度宽松。综合来看，美国经济复苏相对稳健，欧元区和日本经济相对弱势，核心原因在于私人消费增长前景不同。

由于主要发达经济体分化较大，发达经济体整体对全球经济增长贡献有限，考虑当前发达经济体和新兴经济体总体同步放缓，全球多数经济体面临的外需难以显着改善。

对中国而言，外需偏弱的大环境仍将延续，依靠出口支撑经济是不现实的。

传统上，中国依靠自身劳动力优势从事加工贸易，从新兴经济体进口原材料，向发达经济体出口制成品，表现为对新兴经济体的持续逆差和对发达经济体的持续顺差。去年下半年开始，中国从新兴经济体进口原材料价格大幅下降，导致对新兴经济体从逆差变为顺差，带来整体贸易顺差规模大幅增加。

不过，即便在内需低迷情况下，真正决定贸易顺差趋势的最终需求，即对发达经济体顺差规模也并未显着扩大，显示外需不足对贸易顺差增长的限制。尽管全球大宗商品价格可能继续弱势，但贸易顺差增长空间不大，难以继续对经济形成贡献。(完)