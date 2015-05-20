中国电力行业资本支出将保持高位 主要新增清洁能源--惠誉

路透北京5月20日 - 信用评等机构惠誉评级周三预计，中国电力行业在2020年前的资本支出将保持高位，清洁能源是未来五年主要新增装机容量来源；中国政府将继续利用五大发电集团来增加清洁能源装机量并改善现有燃煤发电厂排放标准。为完成政策目标，五大集团资本支出将难以下降。

惠誉评级联席董事黄筱婷在新闻发布会上表示，经过多年高速建设后，中国电力供给已不再紧张，行业政策焦点也从保证电力供给转为高效、清洁发展，积极推进能源消费革命。

而中国五大发电集团--华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团、中国电力投资集团将继续扮演重要的政策性工具角色，帮助中国实现能源结构清洁化的目标。

黄筱婷认为，五大集团利用自身的资产负债表，为中国电力装机容量大幅增长提供了资金。持续的高水平资本支出使得五大集团总债务在2008年至2013年间翻倍，2013年底的调整后净杠杆的中值达到7.2倍。

随着装机容量持续上升，平均单位成本较高的清洁能源投资加速增长，五大发电集团的资本支出仍然很高。虽然强有力的国家支持可为五大集团的信用状况提供支撑，但如果没有重大股权注资，未来五年中上述企业去杠杆的可能性较低。

惠誉评级当日报告称，当前中国国民经济进入增速放缓、结构改变的新常态，经济结构转型将减低电力消费强度，电力需求增速放缓、弹性下降，环境问题伴随工业化而来，促使电力行业为重点改善对象。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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