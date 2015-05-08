人民币贬值不会成为政策选择 今年不会出现大贬--渣打

路透北京5月8日 - 渣打银行最新研究报告认为，基本面与实际考量均不支持人民币兑美元贬值。中国央行将目前经常项目顺差视为支撑人民币走强的关键基本因素，中国资本账户开放议程在面临资本外流的情况下仍未止步或倒退，这个事实表明决策部门并未过分担忧外汇资产由政府持有流向企业和家庭部门持有。

报告并称，当全球半数经济体对外贸易出现赤字时，作为贸易顺差大国的中国，其人民币出现贬值显然不合情理。考虑到贸易顺差持续扩大、外部压力的存在、人民币全球化进程的推进，以及第一大外汇储备国地位等支撑因素，因此至少在2015年内，预计人民币不会大幅贬值。

报告并预计美联储首次加息在今年9月，美国货币政策即将常态化的前景或将持续支撑美元指数.DXY走强，预计2015年内人民币兑美元即期汇率或将相对稳定：2015年中期人民币兑美元汇率将达6.24，随后或将温和回归，年底前或达6.19。

以下为报告要点摘录：

国务院总理李克强近期表态意在打消市场对人民币贬值的预期。尽管经济增长进一步放缓，中国仍位于全球经济增长最快的经济体行列。2008金融危机期间中国的表现及近期证据表明，在金融动荡时期，中国希望树立一个负责任的利益相关者和可信赖合作伙伴形象。我们认为2015年中国决策部门放松货币政策更多旨在支撑本国需求；考虑到贸易顺差持续扩大、外部压力的存在、人民币全球化进程的推进，以及第一大外汇储备国地位等支撑因素，因此至少在2015年内，我们预计人民币不会大幅贬值。

央行将目前经常项目顺差视为支撑人民币走强的关键基本因素。由于资本流出加剧，整体国际收支顺差扩张虽已放缓，我们预计2015年贸易顺差仍将达到5,000亿美元，再创新高。近期贸易顺差虽主要由进口疲软和大宗商品价格下跌所致，但国际货币基金组织（IMF）等国际机构在评估汇率时，经常项目收支差额的现状及前景仍属于重要参考指标。换句话说，当全球半数经济体对外贸易出现赤字时，作为贸易顺差大国的中国，其人民币出现贬值显然不合情理。

国际货币基金组织今年晚期秋季会议将审议特别提款权（SDR）货币篮子构成和人民币是否被纳入的问题，因此预计2015年内中国汇率政策将受到密切关注。中国决策层高度重视此次特别提款权的审议工作，并着手采取更多措施推动人民币“可自由使用”以便被纳入特别提款权货币篮子。国际货币基金组织春季会议期间，央行行长周小川表态称中央计划进一步放开资本账户。汇率方面，我们认为中国政府将竭力避免被市场解读成推动人民币贬值以便增强对外贸易竞争优势。

中国政府有能力做到言行一致。中国外汇储备高达3.73万亿美元，中国在稳定本国汇率方面的实力优于全球多数经济体。近期人民币兑美元汇率央行中间价和即期汇率均表明央行有意愿也有能力维持本国货币稳定。中国资本账户开放议程在面临资本外流的情况下仍未止步或倒退的事实已经表明，中国决策部门并未过分担忧外汇资产由政府持有流向企业和家庭部门持有。

近期人民币或仍将属于最为坚挺的货币之一。近期人民币对美元虽略有贬值，但据国际清算银行数据，过去12个月以来人民币兑美元名义及实际有效汇率升值幅度约达12%。美国货币政策即将常态化的前景（当前我们预计美联储首次加息在今年9月）或将持续支撑美元走强，预计2015年内人民币兑美元即期汇率或将相对稳定。我们预测2015年中期人民币兑美元汇率（USD/CNY）将达6.24，随后或将温和回归，年底前或达6.19。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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