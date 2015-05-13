人民币未来价值有机会超越海湾合作委员会各货币--东方汇理

路透香港5月13日 - 阿拉伯半岛国家是中国“一带一路”战略重要实施地域，东方汇理私人银行称，如果国际货币基金组织（IMF）批准中国人民币成为国际储备货币，随着中国与海湾合作委员会（GCC）在石油等贸易及投资的交易量增加，人民币的价值将超越GCC各货币，逐渐削弱过去几十年美元作为预设国际储备货币的地位。

以下是该行外汇及贵金属投资策略部主管Davis Hall的评论摘要：

作为GCC最大的贸易合作伙伴，中国对该地区企业的重要性逐步提升，特别是商品类活动及联合基建投资项目。中国亦透过该地区（尤其是阿联酋）作为与非洲及更多中东国家进行业务往来的战略中心。在这种背景下，中国可以说是逐渐成为海合会地区的主要利益相关者。为进一步促进跨境协同效应，地方企业使用人民币有助进一步加强中国和海合会国家之间的贸易和投资。

于过往几十年期间，中国已发展成为全球工业商品的最大消费国之一，占全球消费量的46%。因此，国际货币基金组织将在2015年11月对人民币是否定为国际储备货币进行表决。如果国际货币基金组织批准人民币成为国际储备货币，未来人民币的价值将超越GCC各货币，逐渐削弱过去几十年美元作为预设国际储备货币的地位。

Hall指出，“人民币的逐步国际化势在必行，并将吸引更多不同种类的投资者使用这个具平衡性的新国际储备货币。许多国家已意识到这个可能性，并建立起相应的平台以充分发挥现有及未来的贸易关系。有趣的是，卡塔尔于近日建立该地区的第一个离岸人民币结算中心，促进中国与海合会地区之间的贸易及经济合作。”

目前，GCC的大部分货币与美元挂鈎，美元是石油贸易的预设结算货币，因此GCC地区的石油天然气经济体使用美元高于人民币。石油及美元的挂鈎亦使海合会国家的巨额外汇储备以美元为主。另一方面，目前人民币尚未成为可自由兑换的货币，因而限制了其作为央行储备货币的吸引力。

但是，随着跨境贸易（石油及非石油）量的迅速增加，目前的形势将出现改变。鉴于近期的油价走势，以前从未有一种商品的价格变化对外汇市场造成如此直接的影响。去年11月，欧佩克决定保护市场份额及维持产量带来的撞击效应引起轰动，导致外汇以骨牌式下跌。这个与石油有关的催化剂所带来的影响唤醒了一直沉寂的外汇市场，使其进入趋势运行，附带后果是与海合会货币挂鈎的美元再次紧随上涨。

这个关键情形及“油价下跌及美元升值”带来的反通胀效应导致市场重新洗牌。这种情况衍生出赢家与输家，许多央行从今年较早前逐渐放松货币政策。

在油价走低及美元走强的情况下，随着6月会议即将到来，石油输出国组织目前面临具大压力。GCC国家本质是美元化的经济体，石油输出国组织需审慎考虑其石油输出策略决定，对整个地区起着关键作用。伊朗的形势将见缓和，但对市场供需不稳的石油来说将是一个潜在不利因素。

对于GCC与美元挂鈎的货币而言，另一个重要主题是接下来美联储的货币政策正常化以及市场认为美元将维持强势。这是自1989年以来，美元（及类似于海湾合作委员会等的挂鈎货币）的表现首次超越20国集团（G20）的任何货币。美元当前的强势表现已造成明显的后果，将影响联邦公开市场政策委员会的会议召开时间及其不可避免的利率“正常化”阶段的范围。

所以，自从纽约联储称近期的美元升值可能拖累2015年GDP增速0.6个百分点后，“后来者和次要者”阵营获得越来越多的支持者。在我们看来，由于市场总觉得希腊可能会退出欧盟，风险-回报平均状况对美元越来越不利。未来，多个AAA级替代货币将很快在年底前重拾失地，给我们带来惊喜，不再是2014年美元单方面主导的情形。（完）

（注：GCC六国包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。）

(整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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