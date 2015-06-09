今年人民币纳入SDR可能性为60% 人民币资产配置将大幅调升--渣打

路透北京6月9日 - 渣打银行(STAN.L)最新报告预计，中国人民币今年纳入特别提款权（SDR）的可能性为60%。无论人民币最终能否纳入SDR，外资对中国更深入的了解都将促使更多的全球资金流向人民币资产。这将缓解人民币外汇市场在强美元背景下的压力，并有力地提振点心债市场。

报告指出，人民币已经大体上符合现行SDR的标准，如果今年不被纳入SDR，几乎可以确定人民币将在2020年的下次评估中被纳入，甚至更早。人民币在不久的将来被纳入特别提款权的可能性显示了其储备货币地位的崛起，将可能引发全球资产分配短期内对人民币的占比大幅调升。

报告并称，中国的资本账户的开放很可能在SDR评审过程中进一步加速。在分散投资的需求下，预计全球投资人对人民币资产的配置将在未来5-10年稳步上升。外国人在3-4年后所持中国国债很可能会超过他们目前持有的任何新兴市场的政府债券。预计2015年外资对境内证券新增投资5,000-7,000亿人民币；到2020年累计投资逾4万亿。

以下为渣打银行报告《特别提款权：中国的一小步，人民币的一大步》要点摘录：

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）日前表示，人民币被纳入SDR货币篮子只是时间问题。我们预计人民币今年在IMF今年的SDR评审中被纳入的可能性为60%（此评审每五年一次）。我们认为，人民币已经大体满足IMF现行“可自由使用货币”的条件，也满足可能成为新标准的“储备资产标准”（RAC）的要求。如果今年不被纳入，我们几乎可以确定人民币将在2020年的下次评估中被纳入，甚至更早。人民币在不久将来被纳入特别提款权的可能性显示了其储备货币地位的崛起。较早的纳入SDR将可能引发全球资产分配短期内对人民币的占比大幅调升。

今年的SDR评审有两个过程：一是对人民币是否符合SDR条件的技术评估，二是由IMF执行董事会进行的投票。我们相信技术评估的结果更为关键。这是由于技术评估基本上是定性分析，而不是定量分析。这使得其最终的评定结果会受到多方面因素干扰。虽然人民币现在的各方面情况并没有达到现行SDR货币的水平（如市场流动性等），但若推迟将其纳入货币篮子，则可能使得SDR具有只反映G10外汇和利率情况的局限。我们认为，一旦通过技术评估，投票将会通过。

我们认为，在SDR评审过程中人们对人民币及中国资产投资加深的了解，与人民币被正式纳入SDR一样重要。无论人民币最终能否纳入SDR，外资对中国更深入的了解都将促使更多的全球资金流向人民币资产。我们预计，2015年外资净买入中国债券和股票的金额将达到5,000-7,000亿人民币。如果人民币在2015年被纳入SDR，到2020年的累计外资净买入量可能会达到5.5-6.2万亿元；如果推迟到2020年被纳入，累计外资净买入量仍可达到3.9-4.5万亿元。在这两种情况下，我们都预计外国人在三到四年后持有的中国国债将超过他们当前持有的任何新兴市场国债。人民币证券被纳入新兴市场指数也将推动资金流入人民币资产。不过这种影响可能被高估——如果马上纳入指数，引发的来自于以这些指数为基准的基金大约会增加300亿美元的人民币证券配置，这一数字远低于2014年境内股票及债券的实际净购买量（780亿美元）。

中国的资本账户的开放很可能在SDR评审过程中进一步加速。人民银行（PBoC）已经承诺在近期开展合格境内个人投资者（QDII2）和深港通等机制。现有的外国投资计划，如合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）和中国人民银行银行间债券投资计划，将很可能大幅优化以进一步开放境内市场。

我们预计人民币如果在2015年被纳入SDR货币篮子将对市场产生重大影响。全球投资人对人民币资产配置将大幅上升。这将缓解人民币外汇市场在强美元背景下的压力，并有力的提振点心债市场。如果人民币于2020年才被纳入SDR， 我们觉得对市场的影响会小很多。届时，外国投资人对人民币资产的配置随着中国资本账户开放应该已经大幅上升，而人民币也可能已经成为事实上的储备货币了。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。