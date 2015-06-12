人民币资本项目并非完全可兑换 与防范资本外逃并不冲突—招商证券

路透上海6月12日 - 中国招商证券(600999.SS)发布报告指出，人民币资本项目可兑换程度显着提升，并不放松对国际资本流动的必要监控，而当前中国并不需要实现完全可自由兑换，因此不需要过分担忧资本项目可兑换推进会造成中国严重的资本外逃。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩在报告中并指出，应正面看待资本项目可兑换的影响，人民币资本项目可兑换顺应了中国对外资产多元化的趋势，也可在需要是为经常项目逆差提供可靠融资，而更多元的参与者亦有助于降低长期利率水平。

中国央行网站周四发布《人民币国际化报告》指出，目前中国距实现人民币资本项目可兑换的目标并不遥远。将进一步推动人民币资本项目可兑换改革，包括考虑推出QDII2境外投资试点，同时完善“沪港通”和推出“深港通”，允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品。

以下是招商证券“人民币资本项目可兑换并不高冷”观点摘录：

一、人民币资本项目可兑换并不遥远

1、“不遥远”有三层涵义

首先，从起点看经过多年渐进式改革，中国的人民币资本项目可兑换程度已显着提升。关于中国资本项目开放的现状，中国人民银行和国家外汇管理局的提法略有不同，但基本结论比较一致：在按照国际货币基金组织分类的7个大项目和40个小项目的资本项目交易中，中国没有完全可兑换的项目，但完全不可兑换的项目也不多。根据周小川最新的讲话，完全不可兑换的有5项，其他35项已全部或部分实现了可自由兑换。

其次，从终点看我们当前需要的也不是百分之百的可自由兑换，因此也不难实现。央行行长周小川日前出席2015年IMF年会的讲话中，最新对于未来中国可兑换的说法是“有管理的可自由兑换”。这个“有管理”，可以理解为我们目前不是要实现完全可兑换，因此终点并不遥远。央行希望扩大人民币在贸易与投资等实体经济领域的使用，不应该过多强调在金融交易中的使用。从风险评估的角度看，未来相当一段时间央行都不会轻易放松兑换管制或者仍需宏观审慎管理的几个重点领域包括：和洗钱等有关的跨境资金、个人和公共部门对外债务的总量和货币错配、投机性短期资金流动。

第三，不论是改革过程中还是可兑换实现后，对国际资本流动可能都需采取必要监控。央行明确表示，在实现人民币资本账户可自由兑换之后，中国将继续管理资本账户交易，但很大程度会以转变过的方式进行，包括使用宏观审慎方法限制跨境资本流动以及维持币值稳定和金融环境安全。

2、近期将在六个领域推进人民币资本项目可兑换改革

未来我们可能会看到哪些领域的人民币资本项目可兑换改革？答案在周小川IMF年会上的讲话里：中国拟在以下六个领域进一步推进可兑换改革：

1、便利个人投资者跨境投资，包括开展具有试验性质的合格境内个人投资者(Qualified Domestic Individual Investor，缩写为QDII2)计划。

2、引入深港通(the Shen zhen-Hong Kong Stock Connect)，非居民也将被允许在本国市场上发行除衍生品之外的金融产品。

3、取消多数外汇管理事前审批要求，建立事后监管和宏观审慎管理制度。

4、进一步采取措施方便海外机构投资者进入中国资本市场。

5、通过扫除不必要的政策障碍和提供必要的基础设施，努力进一步便利人民币的国际使用。

6、采取必要的步骤健全风险防控体系。预计在以上领域取得一定进展并且与IMF就SDR问题的磋商实现基本目标后，中国将与今年底或明年初修订《外汇管理条例》，宣布实现“人民币资本项目有管理的可兑换”。

二、应全面看待人民币资本项目可兑换的影响

1、SDR与人民币资本项目可兑换

影响一个经济体国际资本流动方向和规模的因素很多，不可简单归因于资本项目可兑换改革。中国积极推进资本项目可兑换表面看是为了加入SDR，因为其前提条件之一是要求人民币要成为“可自由使用货币”。即人民币要能够在国际交易支付和金融市场交易中被广泛使用，具体包括在全球官方储备、国际银行业负债、国际债券市场和主要外汇即期和衍生品交易市场中占有一定的比重。由此可见，加入SDR对于人民币资本项目可兑换的确提出了更高的要求，但加入SDR并非此项改革的最终目的。

另外，SDR的货币构成对于各国国际储备的币种选择影响小。例如，目前SDR中美元、欧元、英镑和日元的占比分别为41.9%、37.4%、11.3%和9.4%。但实际上，美元在各国外汇储备中的占比要高达60.6%，英镑和日元的比重仅为3.9%和4%。此外，澳大利亚元、加元和瑞士法郎等非SDR货币也在各国外汇储备中占有一定的比重。

2、人民币资本项目可兑换顺应中国对外资产多元化的趋势

过去，中国的对外投资和资本输出主要是以官方储备资产的形式存在，2014年末，我国直接投资和证券投资对外净负债分别为2.0万亿美元和0.2万亿美元，储备资产为3.9万亿美元，我国整体对外净资产1.7万亿美元。

不过，随人民币汇率基本接近均衡，经济主体已开始主动增加持有外汇资产。中国国际储备资产在对外金融资产中的比重已由2011年高点的72%回落到2014年末的61%，对外直接投资等其他各类资产的占比从28%上升至39%。

2015年第一季度由于美元强，人民币弱，经济主体继续增加持有外汇资产。整个第一季度境内外币存款余额增加835亿美元（近5200亿人民币），外币存款额在本外币存款总额中的占比攀升至3.36%，创2008年以来的新高。境内企业和个人外币存款余额的上升对应于国际收支平衡表资本和金融项目中“货币和存款”资产的增加。由于这部分存款要通过国内商业银行存放或者拆放给境外的金融机构，因此表现为资本流出或资本和金融项目的逆差。

中国进一步推进人民币资本项目可兑换正是为了顺应这样一个趋势，便利家庭和企业增加持有外币资产，改善我们的对外资产结构，实现“藏汇于民”。通过对比可以发现，发达国家在金融危机期间，国际资本流入同样会出现急剧的减少，但此前的对外投资大量撤回，不仅对冲了流入下降的负面影响，还实现了国际资本的净流入。通过进一步推进资本项目可兑换，中国也希望能够逐步摆脱受制于国际资本异常流动负面影响的局面。

3、人民币资本项目可兑换可在需要时为经常项目逆差提供可靠的融资

从发达国家的资本净流入结构看，其主要的资本流入方式是债券融资，典型的经济体如上面提到的美国、英国和澳大利亚等。未来随人民币国际化和资本项目可兑换的实现，外国投资者在中国利率债市场中的占比将稳步上升，有望在需要的时候成为中国国际资本流入的一个重要形式。

4、更多外国投资者参与有助于降低长期利率水平

愿意购买国债的境外投资者多为主权基金、养老金等长期资金，他们的参与的确可以降低长期国债收益率。数据研究表明，外国投资者在一国本币国债市场中的持有比重上升压低这些新兴经济体的债券收益率但是增加了收益率的波动性。

未来如果真的如路透消息所言进一步对境外机构放开境内银行间债券市场，允许他们进来购买更多债券，这对饱受地方政府债务供给冲击的中国债券市场无疑是一个积极因素。

三、实现资本项目可兑换与防范严重资本外逃并不冲突

首先，实现人民币资本项目可兑换也不是资本完全自由流动。监管部门可以在必要的时候从宏观审慎的角度出发，启动临时性的管制和限制措施，减弱异常资本流动的冲击。正如上文高速公路的举例，正常情况下保持通畅，但恶劣天气等特殊情况下会采取限制车流量甚至完全关闭的临时性措施。

其次，美联储等发达国家货币政策正常化有一个过程，为中国实现资本项目可兑换提供时间窗口。中国的对外净资产有助于中国避免严重资本外逃。中国属于高储蓄率国家，因此经常项目出现过较大规模的顺差，未来仍可能维持一个小规模的顺差。另外，我们仍是对外债权国，没有被迫偿债的压力。

同时，中国的外汇储备有助于稳定预期，平衡国际收支。另外，资本项目可兑换在“走出去”的同时“引进来”。推进资本项目可兑换和人民币国际化的同时，更大力度开放中国债券市场，以本币对外负债替代外币对外负债，既解决融资问题，又避免“货币错配”产生的利率和汇率双重冲击。

最后，不要低估中国吸引国际资本流入对冲资本外流的能力。美国货币政策和全球金融环境的变化对于波动性比较高的证券投资和银行信贷等类型的国际资本流动影响比较显着，但对于直接投资的影响相对较小。未来如果全球经济进一步回升（这是发达国家货币政策变化的前提），中国作为一个制造大国和全球最大的市场之一，对于直接投资的吸引力不能低估。（完）

(整理 张金栋; 审校 杨淑祯)

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