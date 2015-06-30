离岸人民币流动性料充裕 并推动货币互换利率下行--渣打

路透北京6月30日 - 渣打银行(STAN.L)最新报告认为，未来几个月中国央行放松货币政策、沪港通机制南下资金强劲以及人民币兑美元汇率更趋稳定等有利环境还将延续，维持离岸人民币流动性充裕并对离岸人民币交叉货币互换利率施加下行压力。

渣打称，未来几个月沪港通机制南下资金增加将推动离岸人民币存款加速增长。7月即将启动的中港基金互认(MRF)以及下半年或将推出的合格境内个人投资者机制(QDII2)均将进一步推动人民币的国际使用。近期人民银行还批准离岸人民币清算行及其他参加行使用在岸回购市场，预计此类支撑性政策措施将推动人民币跨境双向流动并改善离岸人民币流动性。

"近期央行的政策措施进一步支撑了我们的观点。这应将鼓励在岸和离岸人民币利差进一步趋同，同时再次强调了中央向境外投资者进一步开放国内市场的承诺。"渣打表示。

渣打认为，允许外资更多地进入在岸回购市场将促使离岸人民币清算行及参加行更为灵活地管理离岸人民币流动性。这将促使在岸债市对合格境外机构投资者更具吸引力。预计2015年境外投资者通过各种投资渠道对在岸人民币债券的净买入规模将由2014年的2,730亿元增加到3,500-4,000亿元人民币。

渣打指出，中港基金互认（MRF）机制是个人投资者跨境投资新渠道。该机制能为境内的126万亿元人民币存款提供新的境外投资渠道，并将加速现有6.2万亿元公募基金资产规模增长。中港基金互认还使得香港对寻求在大陆推售基金的国际资产管理者更具吸引力。

渣打并预计，随着中国家庭部分储蓄投资于境外资产，离岸人民币流动性将得到显着推动。鉴于中国人均储蓄率较高且居民投资渠道相对缺乏，QDII2等对外投资渠道或将对全球金融市场产生变革性的影响。目前中国居民10.6万亿美元金融资产中，仅12%投资于证券市场，64%用于储蓄。另一方面，美国家庭将44%的金融资产用于证券投资，仅16%用于储蓄。

台湾离岸人民币市场方面，渣打认为除非台湾市场环境出现剧烈变动，否则预计下半年台湾人民币存款将延续强劲增长势头。预计到2015年底台湾人民币存款规模将达到4,000亿元，较2014年的3,023亿元实现快速增长。

渣打指出，如果台湾和大陆监管部门同意进一步放松市场监管约束及/或新增离岸人民币回流渠道，则台湾人民币存款增长步伐还将加快。此类政策措施可能包括取消2万元人民币的日兑换上限、扩大“昆山试验区项目”的试点范围以及启动备受期待的上海-台湾股票市场互联互通机制试点（简称“沪台通”）。

4月渣打人民币环球指数（RGI）月环比下滑0.8%，由3月修订后的2,171降至2,154，为2012年10月以来首次出现下滑。鉴于市场对人民币前景的信心大幅改善以及近期一系列政策放松措施的带动，预计RGI指数或将很快回升。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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