中国外汇储备足以应对冲击 未来数额有望继续下降--中金

路透上海7月24日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，货币当局持有并可随时用于国际支付的外币资产才是外汇储备，在近4万亿美元的外储中，有近1万亿美元的外储已被用于支持国家的战略性发展和投资，当前外储仍足以应对国际收支冲击，未来外储数额可能还会继续下降。

以下是中金最新研报内容：

1. 不是所有货币当局持有的外汇资产都叫外汇储备。外汇储备是货币当局持有并可随时用于国际支付的外币资产，是货币当局外汇资产的主要部分，但并非全部。外汇储备须满足一定流动性和安全性要求，通常以可自由兑换货币计价的对外债权的形式持有，包括外币现金、银行存款、国库券、短期和长期政府债券以及其他可用于国际支付的外币资产。此外，货币当局还持有其他储备资产（包括基金组织储备头寸、特别提款权和黄金）和其他外汇资产。由包括主权财富基金在内的其他政府机构持有的外汇资产不包含在严格意义的外汇储备的范围之内。

2. 截至6月底，中国货币当局所持外汇储备与其全部外汇资产之差约为3,104亿美元（相当于外汇储备的8.4%）。外汇储备的最新规模为3.69万亿美元。货币当局还持有规模可观的其他储备资产，包括46亿美元基金组织储备头寸，105亿美元特别提款权和624亿美元黄金储备。同时，货币当局还有高达2,329亿美元的其他外汇资产，其中76%是证券，24%为贷款。中国黄金储备的最新数据较2009年4月的披露调增了57%，而关于其他外汇资产市场价值的信息尚是首次披露。

3. 在货币当局现有约4万亿美元外汇资产外，有近1万亿美元的外汇储备已被用于支持国家的战略性发展和投资，而这部分资产现由其他政府机构持有。

早在2003年，中国就用外汇储备向建设银行和中国银行注资共450亿美元，以推动银行业改革。考虑后来对其他银行和金融机构的注资，外汇储备对银行业的总投资超过1,040亿美元，所形成的资产均由中央汇金公司持有。

在2007年，中国成立主权财富基金，即中投公司，由财政部发行特别国债购买2,000亿美元外汇储备作为其注册资本金。中投公司成立后，中央汇金公司变更为其全资子公司。中投公司现在管理着超过7,467亿美元的资产。

为拓宽外汇储备投资范围，央行亦将外储资金以外汇委托贷款的形式借给政策银行等机构，支持它们海外业务的扩张。据媒体报导，央行近期已通过外汇委托贷款转股的形式对国家开发银行进行了480亿美元的注资，并将以同样方式向中国进出口银行注资450亿美元，以推进政策性银行的改革。

最后，外汇储备也被用于支持中国战略性地参与相关国际组织。在全球金融危机后，中国向IMF增资430亿美元，相关资金可能就来源于外汇储备。2014年11月，中国成立丝路基金，央行以外汇储备出资65亿美元。在未来，中国可能继续通过国内或多边发展机构以外汇储备支持“一带一路”战略的实施。

4. 中国外汇储备自去年3季度已连续4个季度减少，但可能由多种因素驱动。外汇储备规模从一年前3.99万亿美元的峰值下降至今年6月份的3.69万亿美元。导致这一结果可能有三大因素，但是如无详细数据至少可能无法严格区分前二者的影响。

外汇干预。从资本账户的连续赤字来看，近期资本外流的压力似乎较为明显。央行应该已经实施外汇干预措施，以美元购买人民币，稳定本币汇率。

外汇投资。外汇贷款和部分高收益的证券可能无法满足外汇储备的流动性或安全性标准，因而被从外汇储备数据中移出。对银行和政策性机构类似私募股权的外汇投资则不再属于货币当局的外汇资产。

估值效应。美元走强可能降低了非美元计价部分的外汇储备的美元价值。外汇储备也可能发生各种投资损益。对比外汇储备的人民币和美元值，我们估计自去年6月份以来发生的估值效应可能达2,192亿美元。

5. 中国的外汇储备足以应对国际收支冲击，所以严格意义的外汇储备可能还会继续下降。外汇储备是对汇率波动和外部冲击的重要缓冲机制。目前中国3.69万亿美元的外汇储备足以覆盖27.4个月的进口（按今年月平均计算），或足以覆盖中国全部外债（包括人民币外债）的2.2倍。

常用的储备充足率标准要求外汇储备能覆盖3个月进口或者1倍短期外债（即所谓的Greenspan-Guidotti法则）。相比之下，中国外汇储备充足率是很高的。持有过多外汇储备会产生大量的财务成本和机会成本。例如，中国相当一部分外汇储备被投资于美国国债这个唯一能够容纳中国庞大投资规模的金融市场，但美联储量化宽松导致美国国债收益率降至历史低位。

储备货币的汇率波动也会导致外汇储备购买力的变化，增加了储备管理的负担。随着人民币国际化不断推进，人民币汇率弹性增大以及外汇干预逐步退出，我们认为中国外汇储备占GDP比重将继续下降。与此同时，中国可能继续利用外汇储备支持国家的长期发展战略。（完）

(整理 张金栋; 审校 曾祥进)

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