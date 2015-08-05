人民币汇率波动取决于央行态度 短期趋弱年内或跌至6.25--中金

路透上海8月5日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，即期人民币汇率虽然一直处于弱势区间，但最近几个月走势却相当平稳，当然有支持人民币保持相对强势的例如贸易顺差，经济增速以及人民币国际化因素，也有对人民币构成贬值压力的例如资本流出、美元强势以及国内再通胀等等，而决定人民币汇率波动的很大程度上是央行的态度和行动。

当然综合分析，中金公司认为，近期人民币将保持在当前水平附近、可能小幅走弱。维持今年年底人民币对美元中间价6.15和即期汇率6.25的预测不变。同时随着中国扩大汇率浮动区间的计划得到落实，人民币可能呈现更多双向波动。

以下是中金首席经济学家梁红最新研报《平静的人民币》内容：

在最近几个月里，人民币汇率走势相当平稳。今年二季度，中国人民银行确定的人民币对美元汇率中间价仅在6.11至6.14的区间内窄幅波动。即期人民币汇率虽然一直处于弱势区间，但每日波幅同样很小。人民币汇率的平静与中国股市的震荡形成鲜明的对比。

鉴于二季度资本流出情况尚不明确，市场近期出现了关于人民币贬值的担忧。那么，接下来人民币汇率的走势如何呢？

一方面，经济和政策基本面均支持人民币保持相对强势：

大幅贸易顺差。今年上半年，中国共实现2,630亿美元贸易顺差，较去年同期增长超过150%。由于大宗商品价格下挫，我们预计下半年中国贸易顺差将继续扩大，全年顺差有望接近6,000亿美元。贸易再平衡将为人民币汇率提供有力支撑。

相对出色的经济增长。生产率较高的经济体会经历工资上涨和实际汇率升值，即所谓的巴拉萨—萨缪尔森效应。经典的估计显示，相对人均GDP水平增加1%对应本币升值约0.4%。因此，如果2015年中国经济增长比美国高4.5%，人民币实际汇率需升值1.8%。

人民币国际化。中国正积极推动人民币加入IMF特别提款权（SDR）的货币篮子。IMF执董会将于今年年底就此作出决定。一般而言，汇率稳定倒不一定是货币国际化的前提条件。但是，人民币汇率保持稳定和相对强势有利于在短期内提升市场在国际交易中使用人民币的兴趣，有利于人民币的SDR评估。

另一方面，也有一些因素对人民币构成贬值压力：

资本流出。今年一季度中国录得980亿美元的资本账户逆差，是有记录以来的最大单季资本净流出。目前二季度数据尚未公布，但我们预计，二季度资本净流出将不会低于前一季度。从跨境套利角度看，国内利率下行以及预期美国加息导致人民币套利交易的空间显着减少。随着中国放松资本管制，境内居民对资产全球配置的需求可能会转化为资本流出，从而导致人民币承压。

美元强势。自去年8月份以来，美元指数已累计上涨近20%。虽然关于美联储加息的影响可能已经部分反映在当前汇率里，但美元仍有空间进一步走强。若保持人民币对美元汇率不变，人民币将对中国其他贸易伙伴的货币实现实际升值，这将对中国出口部门造成不小的压力。

国内再通胀。中国经济看似正处于温和再通胀的通道上。GDP平减指数从一季度的-1.05%上升至二季度的0.11%。CPI同比增速从1月份0.76%的低点攀升至6月份的1.39%。货币政策的显着放松成为再通胀的主要驱动因素。我们认为，货币政策将保持宽松态势，直到经济迎来更持续的复苏。而国内再通胀可能导致人民币名义汇率走弱。

人民币汇率在很大程度上取决于中国央行的态度和行动。央行不仅设定每日人民币汇率中间价，而且持有巨额外汇储备（截至6月份为3.69万亿美元），对外汇市场进行日常干预。在向市场化汇率形成机制的过渡阶段，央行有必要在上述因素间进行权衡，引导人民币汇率沿着符合基本面的路径运行。

综合来看，我们预计近期人民币汇率将保持在当前水平附近、可能小幅走弱。我们维持今年年底人民币对美元中间价6.15和即期汇率6.25的预测不变。同时，随着中国扩大人民币汇率浮动区间的计划得到落实，我们认为，人民币汇率可能呈现更多双向波动。（完）

(整理 张金栋; 审校 曾祥进)

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