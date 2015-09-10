渣打预计美联储年底升息 人民币兑美元预测降至6.5

路透台北9月10日 - 渣打银行周四预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时点将推迟至12月，此前美元表现将偏强，因此将今年底人民币兑美元汇率预测自6.19调降至6.5。

渣打认为，本次美国升息步伐将相对缓慢，继12月启动升息后，明年3月、6月也各有一次升息，将基准利率升至0.75%或1.0%即停止。

“美国景气循环已经来到后半周期，FED无力将利率调到4%。”渣打银行东南亚研究部主管李伟虢在台北举行的记者会中说。

随着美国升息结束，渣打银行外汇策略师张敬勤预估，明年人民币将温和升值，汇率目标由6.15调整为6.35。

渣打银行并指出，中国8月汇改加剧了市场对人民币贬值预期，有鉴于资金外流超乎意料，预估今年底将再下调存款准备金率100个基点，并下调25个基点的基准利率。

渣打大中华区研究部主管丁爽认为，本次人民币贬值暂时打断了离岸人民币资金池的累积，但人民币国际化的趋势仍在。

“这在2014年也发生过一次，但总体而言还是上行的。”他说。(完)

(记者 董永年; 审校 黄凯)

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