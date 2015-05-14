人民币直投结算量占跨境结算总额比重至年底有望接近20%--德银

路透上海5月14日 - 国际投行--德意志银行发布报告认为，随着中国进一步打开国内资本市场，逐步放松资本账户管制，人民币直接投资结算金额保持强劲增长，料年底占到跨境人民币结算总额的近20%。

报告并预测，在内地相对宽松的货币政策带动下，离岸人民币流动性将继续增加。目前的政策环境有利于离岸人民币市场的供需平衡，预测二季度离岸市场人民币债券及存单供应在900亿元左右，估计离岸人民币存款规模将从四月起到今年年底持续回升。

以下为德银报告全文：

德意志银行大中华区高级策略师刘立男近日发表新一期离岸人民币市场观察，表示2015年一季度人民币跨境贸易结算金额占中国全球贸易结算总额的27%，人民币直接投资结算金额保持强劲增长，料年底占到跨境人民币结算总额的近20%。离岸人民币存款规模虽在一季度有所下降，但在今年年底有望同比上涨30%至3.25万亿元。

报告指出，2015年一季度跨境人民币结算金额达1.943万亿元，同比增长5%。其中，人民币跨境贸易结算1.655万亿元，占跨境人民币结算总额的85%，同时占中国全球贸易结算总额的27%；人民币直接投资（外商直接投资和对外直接投资）结算2880亿元，较去年同期大幅攀升49%，在跨境人民币结算总额中的份额由2014年的13.78%跃升至15%。

德银预计，随着中国进一步打开国内资本市场，逐步放松资本账户管制，人民币直接投资结算量将继续强劲增长，占跨境人民币结算总额比重有望在今年年底接近20%。

离岸人民币存款方面，依据德银推算，2015年一季度离岸人民币存款规模同比下降了10.2%至2万亿左右，并在多个离岸人民币中心都有所体现。报告认为，市场对美元走强的预期是导致离岸人民币存款规模下降的主要原因。

报告预测离岸人民币存款规模将从四月起到今年年底持续回升，四点原因如下：首先，监管层在过去几周已经明确表示不希望人民币继续贬值。

德银预计，美元兑离岸人民币、美元兑人民币即期汇率在接下来几个月将稳定在目前水平；其次，伴随货币风险预期的消退，离岸人民币债券的吸引力已逐步上升；再者，股票市场的资金流入（沪港通南向资金）也将扩充离岸人民币存款规模；此外，离岸人民币业务也在继续扩展，例如近期人民币合格境外投资者（RQFII）项目扩张至卢森堡等地。

在人民币投资，企业、机构和其它国家央行的各类需求推动下，离岸人民币存款规模预计在2015年底同比上涨30%至3.25万亿元。

德银同时在报告中预测，在内地相对宽松的货币政策带动下，离岸人民币流动性将继续增加。目前的政策环境有利于离岸人民币市场的供需平衡，预测二季度离岸市场人民币债券及存单供应在900亿元左右。(完)

(发稿 张金栋；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。