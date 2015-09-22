美联储加息决策视乎中国经济前景而定 或延至明年--施罗德

路透香港9月22日 - 施罗德投资(SDR.L)周二称，美联储今后的决策将视乎中国经济前景而定，而该行相信中国经济不会硬着陆但亦不会明显回升，持续面临通缩压力令市场焦点落在中国是否需要采取降低人民币汇率等政策。

该行认为，由于金融市场状况紧缩，美联储很可能会推迟至明年1月之后才加息，而3月份加息的机会较大。

以下为施罗德首席经济师Keith Wade的评论全文：

美国联储局宣布维持利率不变并预测未来的加息步伐将保持平稳，暗示联储局今后的取态将更为温和。外围因素打乱了经济平衡的局面，联储局主席耶伦在新闻发布会上表示对中国感到忧虑。商品价格下跌及美元强势抑制消费物价上升，令联储局可延长利率在接近零的水平。联储局正密切关注中国经济硬着陆的迹象，因为此种状况将会加剧环球经济的通缩压力。

当然，这些情况将使短期通胀维持低企，但我们仍认为就业市场的增长将会推高国内的物价压力。据大部分评估显示，目前失业率已达到均衡状态，而按现时趋势来看，未来几个月的失业率将进一步下降。虽然工资增长尚未加快，但我们认为工资成本上升仅是迟早问题。

由于外围因素的影响已超出国内因素，我们认为联储局今后的决策将视乎中国经济前景而定。我们认为，未来几个月中国或会受到财政政策的支持，但从基本形势来看，中国经济或会持续下跌。由于中国经济面临因产能过剩而造成的阻力，我们的指标显示2016年中国经济增长率将会降至6%。因此，中国经济不会硬着陆，但亦不会显着回升。与此同时，中国经济将持续面临通缩压力，市场将继续讨论当局是否需要采取更多政策行动，包括降低人民币汇率的可能性。

在此环境下，我们需要等待有明显证据显示工资增长，联储局才会相信通胀率将会回升至2%。这可能需要数个月的时间。如果以就业成本指数为主要指标（衡量美国经济中工资增长压力的最佳指标），则需等待10月底公布的下一份报告，更可能需等待明年1月底的报告，才能够确定工资成本已经上升。

我们已将目前的情况与两年前进行比较，当时由于金融市场状况紧缩，联储局决定暂缓退市。如今的情况与此相似，但目前联储局很可能会推迟至2016年1月之后才加息，而3月份加息的机会较大。

联储局目前的行动是否滞后于债券孳息曲线？其中的风险是推迟加息将会推高未来的通胀，而且需要采取更大规模的行动作为应对。然而，目前的环境与1990年代末非常相似，当时联储局采取减息以应对新兴市场的动荡，特别是为应对俄罗斯债务违约。与如今一样，由于外围压力大于国内，当时亦出现通缩忧虑。结果是美国继续维持宽松政策，但在联储局的保卫下，这并未造成通胀大幅上升。相反，由于投资者提高风险承担，剩余的流动资金涌入金融市场，并最终对银行体系及经济体系积累了更大的问题。（完）