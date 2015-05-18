香港综合经济竞争力排名跌至第二 可持续竞争力优势仍明显--报告

路透香港5月18日 - 在近期中国社科院等共同发表的《中国城市竞争力报告2015》中，香港在综合经济竞争力排名方面首次失落榜首，被深圳超前排行第二；但在衡量长期指标的可持续竞争力方面，香港则继续居首位且优势明显。

有份参与撰写报告的香港中文大学教授沈建法表示，相信未来几年香港仍能在可持续竞争力排名中排行首位。

牵头撰写该报告的中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞在发布会上指出，2012-14年间城市间的综合竞争力（主要以城市GDP及综合效率衡量）差别在缩小；但可持续竞争力方面，在城市之间的差距则在扩大。香港在可持续竞争力方面仍有明显优势。

＂在可持续竞争力方面，香港仍有相当优势，将来几年我们还能保持第一名多点时间。＂中文大学城市与区域发展研究主任沈建法称。

他指出，香港多项大型基建项目，包括兴建中的高铁香港段、港铁新路线系统的建设，以及政府早前拍板兴建的机场第三跑道等，对香港保持竞争力都有很大作用。

不过，上述项目目前正面对不同问题，高铁项目可能再超支且＂一地两检＂尚未落实；港铁沙中线也面对工程延误及超支；估计造价高达1,415亿港元的机场第三跑道，亦受不同团体提出不同理由反对，包括空域、融资、环保等方面。

此外，报告指出，香港过于着重贸易、金融、航运、旅游和专业服务这五大产业，对不少规模较小、新兴但极有潜力的产业关注不足。

香港明天更好基金行政总裁邓淑德认为，香港一直以来的商业模式缺乏长远发展的文化，所以商界应该创造更有耐性的文化。

此外，她认为科研创新不应只拘泥于在产品上的创新，事实上香港服务方面过去亦有不少的创新，例如＂沪港通＂、购物商场营运、铁路等方面也有不少创新。

倪鹏飞指出，科技创新是推动所有区域、国家发展的主要驱动力，但香港未有广泛地达成这方面的共识，所以需要各界凝聚共识。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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