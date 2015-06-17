香港政改方案落空或令政治紧张形势持续 经济受压--美银美林

路透香港6月17日 - 投行美银美林周三的报告称，香港政改方案落空将会令短期政治紧张形势持续，并可能对经济和消费信心构成压力。

经过18个月讨论和抗议，香港2017年普选行政长官（政改方案）今天终于提交立法会审议，最迟于周五表决。政改方案需要得到至少47名议员（即全部70名的三分之二）投赞成票始能获得通过。

美银美林认为，政府无法取得大多数议员支持。

“27名泛民主派议员之中，至少有4名支持才能令到政改方案通过，但按照现时情况，我们对于政府能够赢取泛民主派议员的支持表示怀疑。”该行分析师Marcella Chow在报告中称。

美银美林认为，方案被否决意味着政治紧张局势短期持续升温，并对经济和消费信心构成潜在压力，尤其正当市场关注深港通的推出日期。同时，香港和内地之间互不信任的印象亦很大机会对经济和政治发展产生负面影响。

“此外，市场将会密切监察去年带来社会不稳的大型占领行动会否重现，并对零售和旅游业产生威胁。”报告并称。

该行继续关注本地需求和外需情况，并维持2015年香港GDP（本地生产总值）增长预测在2%，此数字低于市场预估值。

香港政府于今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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