香港投资者仍看好市场前景 可适度增持股票--摩根资产

路透香港7月13日 - 摩根资产管理周一称，香港投资者对未来六个月本地市场信心增加，虽然近期股市调整影响港股升势，但相信一旦市场稳定下来，投资者会重拾信心。

此外，该行还认为，当前欧债危机似乎告一段落，中国市场亦开始回稳，市场对美联储（FED）加息周期逐渐明朗时，投资者可适度增加股票的比重。

摩根资产管理今天发表最新季度投资者信心调查显示，整体指数较上季上升12点至123点，所有分类指数均告上升。当中以＂恒生指数＂.HSI分类指数升幅最大，其次为＂香港投资市场气氛＂、＂投资组合价值＂及＂增加投资金额意欲＂。

这项调查在6月1日至23日期间进行，当时中港两地股市还未出现大幅调整。摩根资产管理投资资讯总监崔永昌指出，此项指数是为反映投资者对未来六个月投资市场的看法而设，而非只反映当下投资情绪，相信一旦市场转稳，投资者会重拾信心。

在内地强力救市下，沪综指.SSEC已连续三日反弹，港股亦跟随反弹。此外，欧元区领导人周一亦与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。市场气氛渐回稳。

＂欧元区问题暂时解决，对整体股市气氛比较正面。＂摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰指出。＂投资者可以将股票比例再提高一些。＂

不过，对于内地的救市措施，许长泰称，从环球市场来说，这些救市措施并非市场传统手法，短期要时间消化。此外，他并关注中央＂托市＂会否造成道德风险。

＂即市场觉得政府会在某一个水平托市，会令到市场发挥的效用受到一定影响，所以要花时间做研究和关注。＂他表示。

该行的调查显示，投资者仍忧虑中国经济改革带来的不明朗因素和欧债危机重现，两者分别有60%和49%投资者视之为第三季最大的风险。不过，调查亦显示中国大陆（81%）及香港（57%）被视为最具增长潜力的市场。

他称，过去两周他亦曾通过电话会议，接触一些新加坡和香港的投资者，不少客户问到现在是否入市时候。

＂他们这样问，即是大家没有完全放弃中国市场，（对中国）仍然正面。＂ 许长泰说。

他并表示，美国上市公司即将公布第二季业绩，它们能否维持过去几年的业绩强势，继续维持盈利增长，是其比较关注的。另外，他亦关注新兴市场下半年经济，能否有比较明显反弹。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。