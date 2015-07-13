香港投资者仍看好市场前景 可适度增持股票--摩根资产

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月13日 - 摩根资产管理周一称，香港投资者对未来六个月本地市场信心增加，虽然近期股市调整影响港股升势，但相信一旦市场稳定下来，投资者会重拾信心。
此外，该行还认为，当前欧债危机似乎告一段落，中国市场亦开始回稳，市场对美联储（FED）加息周期逐渐明朗时，投资者可适度增加股票的比重。
摩根资产管理今天发表最新季度投资者信心调查显示，整体指数较上季上升12点至123点，所有分类指数均告上升。当中以＂恒生指数＂.HSI分类指数升幅最大，其次为＂香港投资市场气氛＂、＂投资组合价值＂及＂增加投资金额意欲＂。
这项调查在6月1日至23日期间进行，当时中港两地股市还未出现大幅调整。摩根资产管理投资资讯总监崔永昌指出，此项指数是为反映投资者对未来六个月投资市场的看法而设，而非只反映当下投资情绪，相信一旦市场转稳，投资者会重拾信心。
在内地强力救市下，沪综指.SSEC已连续三日反弹，港股亦跟随反弹。此外，欧元区领导人周一亦与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。市场气氛渐回稳。
＂欧元区问题暂时解决，对整体股市气氛比较正面。＂摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰指出。＂投资者可以将股票比例再提高一些。＂
不过，对于内地的救市措施，许长泰称，从环球市场来说，这些救市措施并非市场传统手法，短期要时间消化。此外，他并关注中央＂托市＂会否造成道德风险。
＂即市场觉得政府会在某一个水平托市，会令到市场发挥的效用受到一定影响，所以要花时间做研究和关注。＂他表示。
该行的调查显示，投资者仍忧虑中国经济改革带来的不明朗因素和欧债危机重现，两者分别有60%和49%投资者视之为第三季最大的风险。不过，调查亦显示中国大陆（81%）及香港（57%）被视为最具增长潜力的市场。
他称，过去两周他亦曾通过电话会议，接触一些新加坡和香港的投资者，不少客户问到现在是否入市时候。
＂他们这样问，即是大家没有完全放弃中国市场，（对中国）仍然正面。＂ 许长泰说。
他并表示，美国上市公司即将公布第二季业绩，它们能否维持过去几年的业绩强势，继续维持盈利增长，是其比较关注的。另外，他亦关注新兴市场下半年经济，能否有比较明显反弹。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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