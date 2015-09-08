香港联系汇率制度有望维持 但需留意利率上升--瑞银

路透香港9月8日 - 瑞银财富管理的报告称，即使港元进一步走强及香港利率攀升将给本地经济带来压力，相信香港金融管理局（HKMA）仍会坚守港元挂钩美元的联系汇率制度，以免损害投资者信心，进而引发大量资金外逃，对香港经济和货币稳定造成更大危害。

“鉴于金管局的信誉以及维持联系汇率制度的承诺，我们认为港元兑美元贬值的风险很低。”报告并指，香港的真正压力在于本地利率跟随美国利率上升，发生在当信货、房地产市场以及经济周期即将见顶之时。

以下为报告内容摘要：

**美元/港元联系汇率制度成焦点**

8月份人民币突然贬值之后，港元挂钩美元的联系汇率制度成为关注焦点。支持港元贬值（devaluation）者指出港元的贸易加权汇率和香港利率跟随美元上涨的风险，这两项都不利于香港经济，因香港经济本就面临一系列挑战，比如信贷周期和房地产市场即将见顶、来自中国内地的游客减少、贸易疲弱、中国经济放缓等。

港元的贸易加权汇率已经达到香港难以承受的地步了吗？似乎还没有。虽然港元的实质有效汇率（REER）确实已升至2009年以来最高，但目前的经济成长和通货膨胀情势与过去截然不同。此外，当前港元REER仍比1998年亚洲金融危机时低约40%，当时香港经济比现在要惨得多。

尽管当时港元的贸易加权汇率极为强劲，但是金管局仍决定保持联系汇率制度。

**在信贷/房地产/经济周期见顶时港元利率上升将是隐忧**

鉴于金管局的公信力与维持联系汇率制度的承诺，我们认为港元兑美元的贬值风险很低。香港经济的真正风险在于，本地利率跟随美国上涨，与香港信贷周期和房地产市场见顶、中国内地游客减少消费、出口疲弱以及中国经济放缓等现象同时发生。假设美联准会在未来几年采取缓步加息方式，我们认为香港经济应该能够消化本地利率相应地缓步攀升。

然而，如果对信贷、房地产和宏观经济不利趋势的担心加剧，引发大量资本流出香港，则可能发生香港本地利率升幅远超美国的风险情形。

在市场预期美元继续走强、人民币进一步贬值的情况下，香港利率很可能高于美国利率。然而，我们认为香港利率较美国大幅走高的风险，应该比1998年亚洲金融危机时更加可控。首先，套利活动将可防止两者出现巨大差别，因为只要金管局承诺将维持联系汇率制度，投资者就会借入低成本的美元，而放置于高收益的港元存款。第二，金管局透过贴现窗口提供流动资金，银行可利用外汇基金票据及债券及其他合资格证券作为抵押品订立附买回协议，透过贴现窗口向金管局借取隔夜流动资金。

**对香港房地产和股票市场的观点**

在我们的基本情形中，我们预期美元兑港元将维持在7.75-7.85的当前区间，而香港利率则会随着美国利率缓步上升。在这种假设中，我们看好电信股，以及具有海外成长动力及/或具有深度估值折价的公司。我们认为MSCI香港在近期修正后将会维持合理估值。

一个风险情形是我们见到香港利率大幅度和持续性扬升。美元扬升已让来自中国内地的投资客出售持有的香港房地产以锁定获利，或是转战其他大型城市，如东京、雪梨、巴黎和新加坡。因为这些地方的货币兑美元、港元和人民币都呈现贬值，且目前的人民币贬值将强化这一趋势。特别是，我们认为投资者应为香港利率扬升的风险假设作好准备。如果消费和商业信心同时受挫，就业市场前景转弱和企业扩张计画转趋保守，都将进一步打击住宅和办公楼租金，甚至房地产价格。在这种风险情形下，我们认为香港房地产股票的资产净值可能下跌，且资产净值折价将加深。

在这种情况下，香港银行间拆息利率走升和资本外流也会冲击香港银行业。港元资金成本将上升，但本地银行或许难以透过调高放款利率而将增加的成本转嫁至借款人上。贷存比较低以及流动性较充足的银行受到的影响较小，因为他们的流动资金得以在银行间市场获得更高回报。不过，来自于银行间拆息的额外收益，并不足以抵销放款利差收窄。部分房地产投资者和中小企业（特别是自有零售物业者）或许会遇到资金问题，因此，香港银行放款违约率可能上升。

而这个风险情形也会进一步打击原已疲弱的香港零售行业。在来自中国内地旅客消费已不振之际，香港银行间拆息剧烈起伏将会打击本地消费者情绪以及零售销售。这个风险情形下的唯一好处是租金下滑能让香港零售销售的竞争力增加，但这需要一段时间（比如两年左右），等到零售业者早期的租约都到期后才会明显显现。

在这种风险情形中，香港的电信和公用事业行业的表现有望胜于大盘，因为这些行业营收较为稳定，且对宏观周期较不敏感。具有海外营收和净现金部位的企业能更好地应对本地经济和金融市场的起伏，且在本地货币市场利率上升之际，其现金部位的回报也会增加。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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