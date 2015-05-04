中国政治局会议预示更多支持政策 料二季度降息--瑞银

路透北京5月4日 - 国际投行瑞银周一发布报告称，中国决策层对经济下行更为关注，上周的政治局会议要求出台更有力的政策支持，瑞银预计二季度会有一次降息，年底前再下调存款准备金率至少100个基点。

“未来几月，我们预计政府会通过加大对政策性银行的支持以及降息来加快基建投资。”瑞银报告称。

他们预计今年剩余时间，存准率至少会下调100个基点，以抵消外汇流出，并确保地方债置换顺利进行。

瑞银并表示，在政策持续支持下，4月经济数据可能会出现企稳迹象。

中共中央政治局上周四召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

中国央行自去年11月以来已两次降息，两次降准。路透上周一报导，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。