中国短融抗风险能力下降 关注资金利率回调风险--中信证券

路透上海6月1日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部最新信用周报称，上周资金面继续宽松，但信用债短端收益率转而上行，与资金利差已达历史均值水平，抗风险能力大为下降，需关注资金利率回调风险。

上周AAA短融与国开债利差扩大至85BP左右、与资金利率利差扩大至在107BP左右。有消息报导，央行已向部分机构进行了定向正回购操作，期限7天、14天、28天，规模逾千亿元。

虽然其操作并未对资金面产生实质负面影响，但目前资金利率水平大概率已是底部。下周23支新股发行，拟募集资金5.65万亿，冻结资金或超5万亿，将成为检验市场资金深度的又一试金石。

**续推三年左右中低评级债，但要甄别信用风险**

除经济数据，一级市场利率债招标和央行定向正回购操作成为扰动市场的重要因素。

一方面，包括广西、湖北和山东地方政府债陆续发行，招标利率继续持平于利率下限或略高1bp，与之相对的是其他利率债的招标结果偏高于市场预期。

另一方面，有消息报导央行启动定向正回购，在目前基本面仍然偏弱且通胀压力尚可的背景下，此次操作或是资金面过于宽松背景下的央行被动举动，央行宽松意图转向的可能性并不大，但市场反应较为负面。

目前，高等级中短期产品与金融债利差处于偏低水平，其走势大概率追随金融债走势，而中低等级产品虽有息差优势，但受包括天威、中富等信用事件的冲击其信用利差难有收缩空间。

我们认为在资金面较低、通胀压力不高的背景下，利率大幅上行的可能性不大，而市场情绪的过度反应或带来交易机会；但地方债持续集中供给、经济预期可能的向好将是影响债市走势的负面因素，收益率再次探寻前期低点的可能性不大。

目前AAA 产品5-1、3-1期限利差分别为85BP、65BP，仍高于历史均值水平，5-3年信用利差仍然偏窄，3年期品种性价比仍尚可。对于配置盘投资者，3年左右中低评级债券仍是我们推荐的主要券种，但对信用风险甄别需予以关注。

**产业债信用事件频出，城投债优势更加明显**

上周城投债收益率有所上行，七年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率上行10BP至5.55%左右。

在经济下行压力下，城投企业的基建融资功能再次获得认可；地方政府债的密集发行也为城投企业信用资质的改善带来支撑。相较于近期产业债信用事件层出，城投债性价比优势更加明显。

**个券点评**

上周共有97只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1670亿元；

短融和超短融中，我们推荐15鲁能源SCP001、15华电SCP007、15华电股SCP002、15中铝业SCP006、15河钢SCP001、15渝高速SCP001、15津钢管CP001、15津保税CP001、15长虹SCP002、15北方水泥SCP002；

私募票据中，我们推荐15津渤海PPN001、15冀中PPN001、15西基投PPN001、15鲁商PPN002、15魏桥PPN003；企业债中，我们推荐15铁道03（有担保）、15铁道04（有担保）、15中电投可续期债。(完)

(整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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