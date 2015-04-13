花旗预估铁矿石价格将跌破40美元 因供需压力未解

路透新加坡4月13日 - 花旗集团周一表示，铁矿石价格将于第三季跌至每吨36美元，然后在今年剩下时间维持在40美元以下，受大型矿商进一步增加供应，以及中国需求下滑影响。

过去12个月，铁矿石现货价格已下跌60%之多，本月稍早甚至跌破每吨50美元，为一主要定价指数自2008年启用以来首见；供应过剩之际，巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓 (RIO.AX)以及必和必拓 (BHP.AX)等重量级矿商进一步增加产量。

“我们预计2015年出口产量成长将增加1.1亿吨，其中6,800万吨来自力拓，”花旗集团在其第二季大宗商品展望中表示。

“中国的新矿商也仍在持续上线，预计将有超过6,000万吨的产量。”

花旗表示，第三季铁矿石价格将从4-6月的预估价格每吨44美元，下跌至每吨36美元，今年最后一季价格应该在38美元。

花旗称，预计今年全年铁矿石平均为每吨45美元，还不到2014年97美元均价的一半。花旗预估2016、2017与2018年铁矿石均价分别为40、39与40美元。

“由于钢铁产量年比下滑，国内需求更是每况愈下，中国铁矿石需求持续走低，”花旗表示。

“价格要显着下跌至现金成本以下，并持续一段很长的时间，才能引发减产。供应应该要更具弹性，因其愈来愈集中到大型综合矿商手中。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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