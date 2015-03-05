中国政府工作报告下调多数经济指标目标 稳增长仍是重心--招商证券

路透北京3月5日 - 中国招商证券周四报告指出，中国2015年国务院总理政府工作报告下调了多数经济指标目标值，主动适应经济新常态，而财政政策更积极，稳增长仍是重心。

报告并称，政府工作报告协调了汇率与货币政策，并将改革开放推向深入。

以下是招商证券“政府工作报告点评”全文：

1、下调多数经济指标目标值，主动适应经济新常态。GDP增速下调至7%，CPI增速下调至3%，投资、消费、进出口以及货币供应量等指标的目标增速也有不同程度的下调。

2、就业有压力，财政政策更积极。在经济目标增速下调的背景下，2015年城镇新增就业规模目标与2014年一致且高校毕业生规模达749万人，这意味着宏观经济政策需更加积极。

其中，财政预算赤字规模升至1.62万亿元，预赤字率提升0.2%至2.3%，铁路投资规模维持高位，水利投资规模较去年显着增长，棚改规模继续增加，中央预算内投资规模较去年再度增加200亿元至4,776亿元。

3、协调汇率与货币政策，稳增长仍是重心。报告明确提出“稳健的货币政策要松紧适度”，可以根据经济发展需要，M2目标增速可以比12%“略高些”。推出存款保险制度，继续推进利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架。

汇改仍将继续推进，报告再次提出增加人民币汇率双方浮动弹性，稳步实现资本项目可兑换，推进人民币国际化，“保持人民币汇率处于合理均衡水平”。

4、改革开放推向深入。政府有权不可任性，继续简政放权，进一步减少政府对市场经济不必要的干预。推进“一带一路”合作，加快与其他经济体自贸区谈判，提高对外开放水平。深化国企改革，在基建和公用事业领域积极推广PPP模式，引入民间资本。加大环保力度，回应民众关切。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。