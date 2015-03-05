中国提高经济下滑容忍度 未来放松力度可能低于预期--浦发

路透北京3月5日 - 上海浦东发展银行(600000.SS)发布最新报告指出，中国政府稳就业压力下降，提高了对经济下滑的容忍度，未来稳增长的政策放松力度可能低于市场预期。

报告表示，2014年中国GDP(国内生产总值)仅增长7.4%情况下，城镇新增就业达到1,322万人，高于政府制定的增长1,000万人目标，显示政府稳就业压力下降，这是中国政府在2015年顺势将GDP增速目标下调至7%的重要原因。

从经济增长目标完成情况看，2014年出口、投资和消费都低于预期。这在于海外经济复苏较为滞缓，也在于国内产能过剩、地产处于下行周期的影响；此外，反腐影响和居民收入增长滞缓拉低了消费增加。预计这些不利因素在今年依然存在，这使政府全面调低了各分项目标，本身也较为务实。

报告认为，货币政策方面，由于全年通胀上行风险有限，广义货币供应量(M2)的12%增长目标本身不低。考虑到目前基础货币增速仅在8.5%左右，且外汇占款有继续回落压力，中国央行通过MLF(中期借贷便利)、PSL(抵押补充贷款)和降准来补充基础货币投放，扩大货币乘数仍是可以期待的。

此外，为达到今年15%的固定资产投资增长目标，结合稳定房地产市场、防止金融风险的角度考虑，该行预计上半年继续降息25个基点也是可能的。

报告并称，从政策取向来看，积极的财政政策更受关注，今年赤字率继续上调至2.3%，财政赤字增加到1.62万亿，会对经济有一定支持，预计政府会加速信息电网油气、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障等领域的投资落实，资金投向将主要偏向民生、基建和能源安全。

中国今年的政府工作报告指出，2015年经济增长目标定为7%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，M2增速目标为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右，并将继续实施积极财政政策和稳健货币政策。（完）

(整理 李贺; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。