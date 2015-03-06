去年中国实际财政赤字率仅1.8%偏紧 今年政策力度加大--中金

路透北京3月6日 - 针对中国财政部部长楼继伟周五的新闻发布会，大型投行中金公司的快速点评指出，去年中国实际的赤字率为1.8%，实际上还是偏紧的；而今年有望达到2.6-2.7%，显示财政政策的力度还是加大的。

**去年财政政策实际偏紧**

2014年财政赤字实际执行1.35万亿，赤字率2.1%。但这里包括地方政府债券还本支出993亿元和补充中央和地方预算稳定调节基金及地方财政结转下年支出2195.2亿元，这两项对2014年的经济增长均不能形成实际的贡献，剔除这两项支出，2014年实际的赤字1.13万亿，赤字率仅为1.8%，较2013年不升反降，财政政策执行情况偏紧。

**今年则明显发力**

但2015年实际的财政赤字可能达到2.6-2.7%，较2014年力度大幅增加，是经济增长的有力保障。财政报告中写道，2015年预算赤字率2.3%（预算赤字1.62万亿元），但需要注意得是，如果加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，再加上动用以前年度结转资金1,124亿元，则实际的赤字为1.83万亿元，则这一口径的赤字率2.6-2.7%左右。

楼继伟部长在答记者问时，也明确表态“报告中的赤字率仍是2.3%。当年收支差额是2.7%，这个力度是比较大的。对于支撑经济的发展、抵御下行压力，将发挥重要的作用”。

**地方政府债务风险可控，解决需要时间**

第一，从楼部长回答中，可以看出目前尚未公布的地方负有直接偿还责任的债务规模要比2013年审计署公开的10.9万亿的数字高，但是地方政府故意多报的现象可能也有遏制的办法，楼表态“地方政府报完以后，我们还要再审核，审核的过程还没有结束”。

第二，必须开前门、堵后门，同时还要防止出现系统性风险。2015年地方债预算6,000亿元（包含1,000亿元专项债务），较2014年的4,000亿元增长50%。另外，“防止出现系统性风险”，意味着这项改革将稳妥推进，造成经济巨幅波动的可能性小。第三，有解决的思路。有稳定现金流债务引入PPP模式或收费偿债；对纯公益性的地方政府债务，通过发债替换原来的平台债务，这样可以使债息降下来。另外，由银行贷款形成的历史债务，按照契约原则，贷款的合同不能废除。可能双方谈判、进行一些债务重整，采取一些过渡性的办法逐步解决。比如经济观察报今天的消息（here），财政部批复3万亿额度置换存量债务等措施。

**税制改革进行时**

在楼继伟答记者问中，涉及中国多项税制改革，预计在这些领域的改革细则将陆续公布。包括对税收优惠政策、特别是区域税收优惠政策的规范管理；2015年全面完成“营改增”改革，即把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税；个人所得税改革等（完）。

(整理 路透中文新闻部)

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