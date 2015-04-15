中国经济不乏亮点 金融改革和“一带一路”带来机遇--摩根大通

路透上海4月15日 - 尽管中国周三公布的一季度经济数据显示经济下行压力较大，不过国际投行摩根大通亚太区副主席李晶认为，一季度中国经济不乏亮点，消费对经济增长的贡献明显提升，其中电子商务成长相当快，显示中国经济结构正继续优化。

她在一小型媒体会上指出，未来中国将面临两大发展机遇，即金融改革带来的政策红利，以及“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）带来的发展机遇。

“（一季度）经济最大的增长亮点是消费，不是投资也不是出口，...说明在经济转型过程中，消费已经成为经济增长最大的动力”。她指出。

中国国家统计局周三公布，2015年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7%，增速创出六年新低。3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。国家统计局称，一季度消费对GDP增长的贡献已接近六成。

她说，居民收入增长幅度已超过GDP增速，表明居民收入还在提升，有助于刺激消费。而且第一季国内电子商务规模增长41%，占整个消费市场的8.9%；电子商务的增速是总体零售的四倍左右。

对于经济增长的三驾马车（投资、消费和净出口），她认为，尽管一季度贸易增长低于预期，但这主要是季节性因素，四月以后贸易将会慢慢复苏。而在投资方面，房地产投资和基建类投资未来将会回暖，但制造业投资因产能过剩较严重，短期内不会复苏，可能会拖累经济增长。

至于未来发展机遇，她指出，金融、地产、互联网各个领域在未来几个季度会迎来新的政策红利。例如政府将支持居民自住和改善需求，三季度之后限购和限贷放松的背景下，房地产市场会慢慢复苏；利率市场化改革有助于中小企业获得更多贷款；股市走强有助拓宽企业融资渠道。

“我们对股市未来的展望还是持比较谨慎乐观的态度。”她认为，虽然近一年来A股股指已涨了近一倍，但未来几个月股市估计仍会表现较好，主要是投资者期待进一步的货币宽松。

她还表示，“一带一路”战略有助于中国对外输出基础设施投资，中国在基建领域的能力相当强，而基础设施投资是一带一路建设的优先领域。从中长期看，“一带一路”不仅是刺激投资，而且还刺激消费和就业；同时良好的基础设施还将促进中国与邻国的贸易。

她认为，中国现存的两大风险是股市上涨过快杠杆比例较高、国内制造业及大宗商品行业的放缓正加剧。

她建议的应对之策为“创造性的破坏”，在逐步淘汰长期产能过剩产业的同时，推动新兴产业的发展。

“传统行业在进行‘创造性的破坏’，新的行业在崛起，这会有一些新产业的蓬勃发展和创新，一些传统行业转型，变成现代化的制造业，会给旧的产能注入新的生机。”她称。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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