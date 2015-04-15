中国经济不乏亮点 金融改革和“一带一路”带来机遇--摩根大通

《路透晚报》--5月5日
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透上海4月15日 - 尽管中国周三公布的一季度经济数据显示经济下行压力较大，不过国际投行摩根大通亚太区副主席李晶认为，一季度中国经济不乏亮点，消费对经济增长的贡献明显提升，其中电子商务成长相当快，显示中国经济结构正继续优化。
她在一小型媒体会上指出，未来中国将面临两大发展机遇，即金融改革带来的政策红利，以及“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）带来的发展机遇。
“（一季度）经济最大的增长亮点是消费，不是投资也不是出口，...说明在经济转型过程中，消费已经成为经济增长最大的动力”。她指出。
中国国家统计局周三公布，2015年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7%，增速创出六年新低。3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。国家统计局称，一季度消费对GDP增长的贡献已接近六成。
她说，居民收入增长幅度已超过GDP增速，表明居民收入还在提升，有助于刺激消费。而且第一季国内电子商务规模增长41%，占整个消费市场的8.9%；电子商务的增速是总体零售的四倍左右。
对于经济增长的三驾马车（投资、消费和净出口），她认为，尽管一季度贸易增长低于预期，但这主要是季节性因素，四月以后贸易将会慢慢复苏。而在投资方面，房地产投资和基建类投资未来将会回暖，但制造业投资因产能过剩较严重，短期内不会复苏，可能会拖累经济增长。
至于未来发展机遇，她指出，金融、地产、互联网各个领域在未来几个季度会迎来新的政策红利。例如政府将支持居民自住和改善需求，三季度之后限购和限贷放松的背景下，房地产市场会慢慢复苏；利率市场化改革有助于中小企业获得更多贷款；股市走强有助拓宽企业融资渠道。
“我们对股市未来的展望还是持比较谨慎乐观的态度。”她认为，虽然近一年来A股股指已涨了近一倍，但未来几个月股市估计仍会表现较好，主要是投资者期待进一步的货币宽松。
她还表示，“一带一路”战略有助于中国对外输出基础设施投资，中国在基建领域的能力相当强，而基础设施投资是一带一路建设的优先领域。从中长期看，“一带一路”不仅是刺激投资，而且还刺激消费和就业；同时良好的基础设施还将促进中国与邻国的贸易。
她认为，中国现存的两大风险是股市上涨过快杠杆比例较高、国内制造业及大宗商品行业的放缓正加剧。
她建议的应对之策为“创造性的破坏”，在逐步淘汰长期产能过剩产业的同时，推动新兴产业的发展。
“传统行业在进行‘创造性的破坏’，新的行业在崛起，这会有一些新产业的蓬勃发展和创新，一些传统行业转型，变成现代化的制造业，会给旧的产能注入新的生机。”她称。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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