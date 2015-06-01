中国5月经济若未获明显改善 或有一次降息和降准--摩根大通

路透北京6月1日 - 国际投行摩根大通亚太地区副主席李晶（Jing Ulrich）周一表示，中国进一步的政策刺激是众望所归的事件之一，若5月经济数据未有明显改善，预计之后两个月会有25个基点的降息，此外三季度初可能会降准50个基点。

她在摩根大通全球中国峰会上表示，虽然今年财政赤字预算目标已有提高，但他们仍担心2015年有可能遇到财政障碍，因为这不能抵消地方政府土地销售收入的下降等不利因素。

所以她指出，今年政府的一项重要任务是推动公私合营模式并鼓励社会资本参与公共投资。据其基础情形预测，2015年公私合营投资有望增加1.3万亿元人民币，其中80%来自社会资本，这对于抵消财政障碍至关重要。随着最近的政策发展，似乎今年公私合营投资将高于基准预测水平。

对于中国内地A股指数纳入MSCI指数，李晶认为今年的可能性较小，而明年有希望纳入。她指出，一般来说，新兴市场国家的指数纳入MSCI都会需要一个逐渐的过程，一方面是需要该市场达到一定的开放程度，另一方面在纳入之后，也会有一个权重从较低水平逐步增加的过程。

“对于（今年）6月9日MSCI是否会正式宣布纳入A股指数，以及初步权重的水平我们都持有比较谨慎的预期。然而，从利好角度来说即便是部分纳入也将会是较为重大的利好消息”她说道。

李晶表示，虽然A股指数在短期大幅上涨之后，5月底出现了大幅度的回调，而且也有一些现象预示着泡沫的扩大，但从A股市场本身的特点，对比其他国际市场以及以往牛市情况，A股在近期的预期仍然是较为乐观的。

她进一步指出，根据最新数据，A股指数虽然有望在不久的未来纳入MSCI指数，但中国上市公司整体的权重依然很低，和中国经济在全球经济中的地位是不相匹配的。

目前中国已经是全球第二大经济体，但仅占MSCI新兴市场指数（MSCI EM）25%，占MSCI 所有国家指数 （MSCI ACWI）2.5%，而GDP排在后面的日本权重为8.73%，英国为7.98%。而对比美国的56.79%更是差距较大。这些数据都预示着中国股市拥有足够的发展和扩容空间。

摩根大通已将中国股票升级为重仓。驱动因素是国内流动性提高、中国人民银行政策创新、房地产交易提高以及资本账户改革加速前景。

中国沪综指.SSEC今年以来涨幅累计高达近五成。周一大涨4.72%，收报4,829.44点，收创逾四个月最大单日涨幅。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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