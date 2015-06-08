中国经济有望趋稳 PSL调节供需将是今后政策重点--华泰证券

路透香港6月8日 - 中资券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)研究所所长陆挺周一称，中国宏观经济目前总体显疲软，但预计未来经济增长速度能够渐趋稳定，利用抵押补充贷款（PSL）调节供需将会是今后政策的重点。

陆挺在记者会称，人民币实际升值造成中国近期出口额增长减缓，而地方政府的不作为（反腐造成积极性不高）及财政紧张造成内需增长较为乏力。欠乐观的出口形势及疲软的内需，是短期中国经济发展陷入低谷的两大因素。

他指出，从经济中长期发展情况来看，劳动力数量持续下降，工业化进程及城市化发展不能满足现有房地产业的发展需求，以及债务改革中的种种不确定因素，成为影响经济发展的更关键原因。

陆挺认为，发行PSL将成为央行注资及地方政府进行进一步融资，提升中长期需求的重要方式。央行在未来两到三年会把资金直接注入政策型银行及大型商业银行，定向支持支柱产业及大型项目的发展。

中国央行此前公布，截至5月末PSL余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率降至3.10%。今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国家开发银行降低棚改贷款利率，加大对棚户区改造的支持力度，促进降低社会融资成本。

此外，为缓解经济下行压力，自去年11月下旬起，中国央行已三次降息，两次调降存款准备金率。最近一次政策放松是5月初，下调基准利率，同时并放宽了存款利率上浮区间。

陆挺预估，未来资金仍会从中国境内流出，基础货币供应量会下跌，需要通过降低准备金来维持国家稳定的货币供应。预计大银行准备金率会逐步下降，最终稳定于10%水平以下。（完）

(发稿 徐徜徉；审校 梁慧仪/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。