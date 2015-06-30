三季度中国经济有望企稳 料GDP增长7%左右--中行

路透北京6月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行601988.ss3988.hk国际金融研究所周二发布季度报告称，展望三季度，由于稳增长政策继续显效、资金约束有所缓解和去年基数较低等原因，中国经济有望企稳且小幅回升。预计三季度GDP增长7%左右，CPI上涨1.5%左右。

中行在三季度中国经济金融展望报告中建议，财政政策要加快支出预算执行进度，加大减税降费政策力度，积极稳妥推进地方债务置换。货币政策要运用多种政策工具，根据经济的实际需求降准和降息，引导社会融资成本下降。

“尽管经济增速有所回升，但回升基础依然很弱，下行压力依然较大，要继续把稳增长作为经济工作的重心，要理直气壮保下限。”报告称。

报告预计，未来几个月投资项目进展将有所加快，前期降息降准、减税降费等政策将继续显效。货币政策依然趋于宽松，引导资金投向实体经济，投资和企业发展面临的资金约束会有所好转。假定其他条件不变，基数因素有助于提高今年三季度经济增速。

报告认为，随着地方政府第一批1万亿债务置换工作的落地和第二批1万亿元债务置换工作的启动，地方政府债务还本付息的压力将逐步减轻，加之房市回暖，地方政府土地收入有望增加，这在一定程度上会增强地方政府扩大投资的能力。

拉动经济的三驾马车方面，报告指出，居民收入增长较快，消费者信心增强，消费稳定增长的基础较牢；但投资和出口难以较快回升。到位资金增长放慢，项目计划投资额不足，不利于投资加快增长；全球经济景气下降，出口先行指标走低，预示着出口面临较大困难。

报告预计三季度工业增加值增长6.5%左右，房地产销售逐步回升，但全面企稳尚需时日。因房地产销售的企稳对房地产投资信心的恢复需要一段时间，且房地产新开工、到位资金依旧在底部运行，三、四线城市消化库存也尚需时日。

报告并认为，三季度中国CPI依然将在低位运行，但比二季度有小幅回升，主因“猪周期”温和来临、翘尾因素消失与能源价格涨幅将扩大；预计PPI降幅将进一步收窄，受基建加快、需求改善、翘尾因素增大等原因影响，这有助于减轻其向CPI传导的压力。

报告指出，二季度中国经济筑底迹象初现，积极因素增多。工业生产、投资等主要经济指标月度环比均有所加快，房地产市场出现见底企稳迹象，百城住宅价格环比指数已转负为正。

“结合我所‘中国宏观经济景气预警系统’运行结果，预计二季度GDP增长在6.8%左右，低于我所此前预期，主要原因是去年以来国家出台的一系列稳增长政策包括新批项目、降息降准、减税降费等效果尚未完全显现。”报告称。

**三季度股债汇市展望**

展望三季度，报告认为在当前中国经济下行压力不减的背景下，债券市场上行行情不改，波动性将有所增加；股票市场或由“快牛”变成“慢牛”，个股分化可能加剧；人民币对美元汇率将延续窄幅区间震荡态势，不会大幅贬值或升值。

报告具体分析称，资金面维持宽松，股市波幅加大，风险逐渐积聚，机构配置债券的意愿将有所上升；而允许境外机构参与债券回购交易，有利于增加债券资金来源。但新股发行不断，高企的预期回报仍将使得资金大量进入股市，且地方政府债务置换规模较大，影响银行对债券的配置能力。

报告并称，中国经常项目延续顺差有利于维持人民币汇率的稳定；在10月SDR评审结束前，保持人民币对美元汇率稳定和相对强势可能是决策层首选；今年中国资本账户开放进程或加快，维持人民币汇率的相对强势可避免资本账户开放后可能出现的大量资本流出。但美元加息周期临近、中国经济下行压力不减及宽松货币政策预期将压缩人民币升值空间。

报告认为二季度人民币对美元汇率整体保持平稳的主要原因在于：4月份美元指数持续走软，下跌逾3%。在此背景下，人民币对美元中间价频频刷新近一年的高点，5月 18 日人民币兑美元中间价收于6.1079，创去年2月19日以来新高。此外，跨境资本流动形势的改善也在一定程度上支撑了人民币币值的稳定。

金融形势方面，报告认为，从保持经济稳定增长、向实体经济提供资金支持的角度看，今年的人民币信贷增速不会低于去年，应在13%-14%之间，新增人民币贷款在11万亿元左右。在监管环境趋紧的背景下，表外融资不会大幅增长，社会融资总量将保持稳定。

而货币市场利率下半年进一步下行的空间较为有限。在外汇占款趋势性下降的背景下，央行再次降准以补充基础货币投放缺口的可能性犹存。同时，鉴于当前引导资金流向实体经济显得尤为重要，央行或进一步回收短期流动性以补充长期流动性，减少到期MLF续作，扩大PSL规模，货币市场利率将有小幅回升。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。不过中国央行研究局首席经济学家马骏所率团队，近期调整了今年中国经济主要指标的预测，其中GDP(国内生产总值)增速下调至7%，物价涨幅降为1.4%；他们并从财政政策、货币政策、房地产市场、结构性政策四个因素出发，明确指出下半年GDP环比增速会比上半年略有回升。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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