未来10年创新对中国GDP增长率贡献可达2-3个百分点--麦肯锡

路透上海7月2日 - 全球知名咨询公司麦肯锡旗下麦肯锡全球研究院周四发布最新研究报告称，中国已具备成为全球创新领导者的潜力。预计至2025年，广义的创新将对中国国内生产总值（GDP）的增长率贡献2-3个百分点，占GDP总增长的35-50%。

麦肯锡认为，在中国应对人口快速老龄化、债务增加、固定资产投资回报下降等挑战的过程中，创新将扮演日益重要的角色。而中国创新生态体系的成熟、市场经济不断发展及创新的经济回馈机制的成熟，都是中国未来不断推动创新的重要基础。

“技术的发展和互联网的发展，创造了很好的创新回馈和试错机制，中国潜在的创新能力将被发挥出来。”麦肯锡全球研究院中国区负责人陈有钢表示。

麦肯锡报告将各行业的创新分为四大类型，即科学研究型创新、工程技术型创新、客户中心型创新和效率驱动型创新。报告对全球2万多家上市公司研究后发现，中国企业在客户中心型创新和效率驱动型创新方面的优势最大，而前两类创新的差距较大。

客户中心创新大多发生在互联网软件和服务、家居用品、家电、消费电子等行业。中国消费市场规模巨大，充满活力，新产品与服务快速商业化的能力不容低估。按全球收入占比衡量，中国在其中六个行业已超越了全球同行，例如家电、互联网软件、消费电子，并涌现出百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)、海尔等各个子行业的全球领导者。

中国巨大的制造业产能成为了效率驱动型创新的基础，中国在太阳能电池板组件、纺织和通用化学品等资本密集型行业，以及建筑机械、电气设备等知识密集型行业的竞争力与日俱增。

在工程技术型创新方面，通过政府大量订单的扶持，中国的高铁、风电等部分行业的创新进展相当快，这些行业中获得政府订单的企业通过“获取、消化、改善”国外技术来学习创新。不过在汽车和医疗器械等领域，中国企业的学习机会不多。而科学研究创新方面，例如医药和半导体行业，中国与全球水平的差距较大。

“为了能在未来十年中取得全球创新领导地位，中国的政策制定者应当调整刺激创新的手段，支持创业，让市场发挥作用，...要培育强大的地区创新集群。”麦肯锡全球研究院中国区副院长成政珉指出。

中国国务院已提出“互联网+”战略和“大众创业万众创新”政策，推动中国经济的结构转型。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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