中国今年GDP增速前低后稳料约7.1% 政策操作定向为主--交行

路透北京7月10日 - 中国交通银行金融研究中心最新预测，今年中国经济增速前低后稳，全年GDP(国内生产总值)增速在7.1%左右，下半年经济有望企稳但下行压力依然较大；预计货币政策保持稳健偏松，政策操作将从之前的普调为主、定向为辅，转变为定向为主、普调为辅。

交银发布2015年下半年中国宏观经济金融展望称，经济增长存在两大不确定性因素：一是房地产市场成交回暖能否持续以及能否在年内带动房地产投资回升；二是发行地方政府债券、债务置换和推广PPP(政府和社会资本合作)项目能否解决基建投资的资金来源问题。

“下半年总体经济运行会略好于上半年，房地产市场回暖且部分城市房价明显上涨，前期货币政策向松调整的效应将在下半年集中得到体现，...因此下半年进一步大幅放松货币政策的可能性不大。”交银报告称。

报告预计，在基准利率已降至历史最低、贷款利率已经开始明显下行、美联储下半年可能加息的情况下，加之降息可能刺激房价进一步上涨，下半年基准利率再次下调的空间较小。

不过考虑到M2增速距目标值尚有差距，仍有普遍降准的压力；但下半年外汇占款情况略好、资本流出压力缓解、总体流动性较为充裕、加上存贷比监管调整的效应发挥，准备金率不会大幅下调，可能会有1-2次、每次0.5个百分点的调低。PSL(抵押补充贷款)、定向降准、定向再贷款等措施将会继续实施，以进一步加强有针对性地调节。

对于拉动经济增长的三驾马车，交银预计全年出口只能实现3.2%左右的低速增长，进口继续负增长，贸易顺差5,480亿美元，贸易顺差占GDP比重上升至4.9%，经常项目顺差占GDP比重上升至2.8%，净出口对经济增长正向拉动力增大。

下半年投资可能逐渐小幅回稳，全年投资增长13%左右；消费正在形成新的增长点，全年消费名义增速为10.8%左右。

物价方面，交银预计下半年物价水平仍将低位徘徊。CPI小幅回升，全年涨幅1.5%左右，低于去年；PPI降幅收窄，工业通缩压力将有所减缓，但负增长态势仍将延续，全年同比-4%。

中国上半年经济数据将于下周全部公布，市场普遍预计二季度经济同比增速较一季度略有回落，可能低于7%的年度目标位。

**楼市持续转暖**

对于房地产市场，交银认为，政策的持续刺激、开发商加大推盘和购房者预期看涨，将支撑房地产销售继续回暖，房价将在一二线城市的带动下实现同比转正微升。

房地产投资持续拖累总投资、掣肘经济的现状依然严峻，预计销售、新开工、拿地的转好将有利于缓解后续开发投资的颓势，下半年房地产投资增速有望止跌，企稳时点较可能出现在四季度。

交银认为，决策层仍然具有通过稳楼市来稳经济的动因，后续利好房地产的政策调整可能仍有，但大力度放松的空间不大，较可能出现在银行个人房贷、公积金贷款、交易税费以及限外政策等方面。然而在双向调控的原则下，中央也可能根据地方实际对楼市升温过快或政策用力过猛的情况予以纠偏。

报告建议合理引导房地产市场平稳健康发展。下半年若市场回暖情况不达预期，可以考虑进一步放宽公积金提取条件、提高公积金贷款额度，但一线城市仍不宜放开限购。

此外，交银预计，总体上今年跨境资本流动将继续呈现有进有出、双向震荡的格局。其中，直接投资仍将保持稳定，证券投资、其他投资将继续波动。

受全球货币政策分化、跨境资本流动继续震荡、资本流出压力有所缓解、人民币可能加入SDR(特别提款权)等因素的综合影响，人民币汇率将保持总体平稳，不会明显升值或贬值。但不确定因素仍在，汇率运行仍可能会有波动。预计年末美元兑人民币中间价将为6.12左右，即期汇率在6.22左右，人民币有效汇率保持稳中有升。

以下为交银对今年中国主要经济指标的预测：

经济指标 2014 2015预测

GDP（%）：实际 7.4 7.1

CPI（%） 2 1.5

PPI（%） -1.9 -4

城镇固定资产投资（%） 15.7 13

社会消费品零售总额（%） 12 10.8

工业增加值（%） 8.3 6.5

出口额（%） 6.1 3.2

进口额（%） 0.4 -4.8

贸易顺差（亿美元） 3825 5480

M1（%） 3.2 5-7

M2（%） 12.2 12-13

新增贷款（万亿元人民币） 9.78 10.5

人民币贷款余额（%） 13.6 13

社会融资规模（万亿元人民 16.46 15

币）

利率（一年期存款利率） 2.75 2

人民币/美元(中间价) 6.12 6.12

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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