中国经济下半年企稳但难触底回升 财政政策是瓶颈--摩根大通

路透北京7月22日 - 国际知名投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周三表示，中国经济未来几个季度预计走势平稳，一季度是短期低点，但中长期难言经济已触底回升，他认为政策“稳增长”效果能否持续，主要瓶颈在于财政政策。

朱海斌在媒体会上称，预计三季度中国经济同比增速是7.1%，四季度增速7%，全年在7%。固定资产投资仍是下半年需要重点关注的领域，可能会对经济走势形成下行风险。

“6月份的复苏主要来自于基础设施投资，但是制造业投资和房地产投资这两个仍然处于调整期，调整期并没有结束。”他表示。

他并强调，在房地产市场上，目前存在三方面分化：住房交易和房地产投资的分化，城市之间的分化以及住宅市场和商业地产之间出现的分化。

“下半年到底房地产尤其是住宅市场的复苏能不能进一步演化为房地产投资的复苏，从目前来看仍然存在非常大的不确定性，我们的观点是不能太乐观，”朱海斌称。

他认为，住宅市场整体供大于求的局面并没有根本改变，尤其在三四线城市供需失衡情况仍然需要一定程度的调整，可能在未来会持续一两年的时间，所以成交量反转、房价稳定，但投资方面仍然处于下调阶段。

政策方面，朱海斌指出，若把中央财政预算赤字，地方通过平台或者土地出让金额外获得的财力加总，未来一两年财政政策整体的赤字水平仍然会比2013、2014年低，地方政府财力不足，也会是未来一两年要面临的问题。

他认为，短期看，二季度以后的一些财政政策调整，对二、三季经济环比复苏有正面影响，但是到年底尤其四季度以后可能财政的瓶颈问题又会重新回到台面，从这个角度来看，下半年、尤其四季度以后经济增速仍然会面临一个比较大的挑战。

朱海斌表示，仍然有很大的空间提高今年2.3%的赤字水平，地方政府发债规模也有上升空间，应通过赤字方式缓解对地方政府的财政压力。

货币政策上，他判断央行仍然会维持相对比较宽松的货币政策环境，下半年预计一次降息，两次降准。

除此之外，摩根大通预计央行会通过其他一些手段，包括央行对政策性银行注资，通过流动性支持来支持地方政府债务的存量置换，以及去年推出的一些定向降准、SLF(常备借贷便利)、 MLF(中期借贷便利)，这些工具箱仍然会继续操作。

谈及近期的股市动荡，朱海斌认为，股市引发的财富效应对消费的影响整体很小，股市下跌通过消费渠道影响中国经济比较轻微，但金融业增速因此下滑会对下半年经济带来一定压力，股市对新兴行业的支持也难以维持在上半年的水平。

中国二季度GDP(国内生产总值)维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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