2015年铂金或测试1000美元 供应短缺程度料减轻--GFMS

路透伦敦5月14日 - 汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在周四发布的报告中称，今年铂金(白金)价格有可能测试每盎司1,000美元，将是2009年初以来首见，因为来自南非矿场和全球自动催化剂回收商的供应增加。

现货铂金过去五年来已经下挫35%，2015年平均价格预计为每盎司1,170美元，供应增加使得铂金市场短缺规模下降至67万盎司。

“从目前水准开始的价格走势将上行，升向1,290美元，”GFMS在年度铂金和钯金调查报告中称，“然而，上行潜能将有限，若铂金价格今年测试1,000美元，我们不会感到意外。”

“这种偏空观点是基于供应增加，更具体一点，南非矿场产出料增加22%，自动催化剂碎料预计增加10%。”

2014年铂金市场供应短缺规模触及101.6万盎司，因长达五个月的罢工导致南非铂金矿商的产出降至15年低点。

GFMS表示，罢工活动加上纠纷解决后一段时间内产能增加缓慢，使得铂金市场供应减少了136万盎司。需求自2013年触及的四年低位温和回升，也使得市场供应短缺程度严重。

今年需求料升至八年高位772万盎司，主要受汽车和玻璃行业需求增长支撑。去年自动催化剂需求小升3.6%。

但是GFMS表示，如果不削减产量，铂金市场2016年可能出现供应过剩。

“如果没有通过永久关闭高成本矿山来实现削减产量，那么铂金市场明年料重回供应过剩，”GFMS矿业研究主管William Tankard表示。

“如果你相信价格将在短期至中期内反弹...那么生产商做出这种决定会面临巨大挑战。”

2015年珠宝需求料增加4%，零售投资需求料增长20%，因价格跌向今年预估区间的底部。

钯金今年料持稳于每盎司800美元，但前景更加乐观，因更加严格的排放标准和自动催化剂需求料令该市场处于供应短缺状态。

去年钯金市场短缺217.6万盎司，主要归因于南非罢工。(完)

(编译 王兴亚/杜明霞；审校 戴素萍)

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