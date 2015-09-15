中国两大油公司合并难度大 料重组限于母企层面--中信里昂

路透香港9月15日 - 中国国企改革指导意见出台后市场聚焦行业重组，投行中信里昂周二称，两大石油企业--中国石油(0857.HK)与中国石化(0386.HK)的合并难度大，故预料重组仅局限于母公司层面。

中信里昂分析师Nelson Wang在记者会上称，正如铁路公司的合并重组，乃基于中国需要构建更大规模的企业去跟国际同业竞争，不过中石油的规模已可媲美艾克森美孚(XOM.N)，不需要进一步壮大。

因此他认为，石油行业的国企改革只限于母企层面，“三桶油”仍将维持其上市地位，因母公司合并所产生的业务重组亦只是小范围。

“如果将中石油与中石化以换股方式进行合并，由于两间公司的股份同时于中国、香港及美国三地上市，牵涉股东数目众多，要达至一个合理价值，整个重组过程两年都不能完成。”他说。

他并指出，“中石油与中石化的业务分布于不同地点，合并能带来的协同效应有限。”

在国企改革指导意见出台前，早于今年4月市场已经传出中石油与中石化合并的可能性，当时公司双双否认。

中国国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。

Nelson Wang称，预期石油行业将加快对民间资本的开放，让更多民营企业参与油气勘探开采以及管导管理和液化天然气站建设等业务。此外，中石化集团亦会继续分拆更多专业化子公司上市。

他并称，政府有必要趁低油价加快天然气价改革，预期内地天然气价短期继续下调，长远而言，价格将经由天然气交易中心市场化决定。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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