年内中国再降准降息概率低 定向工具发挥更大作用--摩根大通

路透北京5月11日 - 中国央行周末降息后，国际投行摩根大通称此次利率下调早于预期，尽管基准情境下预计不会有进一步降息，但也不能完全排除这种可能性。同时进一步下调存款准备金率的可能性也不大，因预期未来资金流出将会减轻且全年贸易顺差将高于去年水平。

摩根大通发布最新报告指出，今年下半年，央行将采用传统和创新的定向措施组合。因此，定向的量化政策工具将可能比以往发挥更重要的作用。

以下是报告全文：

5月10日，央行宣布下调基准利率25基点，从5月11日起生效，目前一年期基准存款利率为2.25%（此前为2.50%），一年期基准贷款利率为5.1%（此前为5.35%）。其它基准存贷款利率也将相应下调（见下表）。同时，央行宣布将存款利率浮动区间从30%提高到50%，这是利率市场化的进一步措施。

利率下调有助于降低平均融资成本

鉴于增长疲软及低通胀环境，利率下调符合市场预期（但时间方面，此次利率下调早于我们原先预期，此前我们预计6月初将会下调利率）。此次利率下调也符合市场利率的明显下降趋势，包括7日回购利率、上海银行业同业拆放利率和政府债券收益率。此外，利率下调将有助于在当前经济环境中降低融资成本，这是目前央行首要的政策目标之一――央行在最新的季度货币政策报告中称，3月份平均借贷成本降至6.56%，较去年12月下降22基点，较一年前下降62基点。与此同时，利率下调将很可能使大额借款人和房屋抵押借款人获得最大益处。

进一步货币政策回应展望

政策利率展望：展望未来，在基准情境下，我们仍然认为在此次利率下调后不会进行进一步的下调。但是，由于此次利率下调早于预期，发生另一次利率下调的可能性不能被完全排除，而且将在很大程度上取决于即将发布的经济活动和通胀态势数据。

存款准备金率展望：我们认为存款准备金率的下调主要作为一种冲销工具，用于抵消外汇储备情况的变化，我们预计未来存款准备金率不会进一步下调。这反映出我们预期未来资金流出将会减轻（近期市场普遍预测发生变化，认为相比年初，人民币兑美元的贬值幅度将会下降）、2015年全年贸易顺差将高于去年水平的观点。但是，这种观点并不确定，因为资金流通常具有波动性。此外，存款准备金率下调可能将用来支持购买地方政府债券。值得注意的是，如果央行下调存款准备金率，并使用地方政府债券替代银行资产负债表中的存款准备金，其影响将明显不同于标准的存款准备金率下调（在这种情况下，由于替代情况，对银行贷款将不会产生扩张效应）。

定向政策工具将可能发挥更大作用。如之前所提，今年下半年，我们预计央行将采用传统和创新的定向措施组合。因此，定向的量化政策工具将可能比以往发挥更重要的作用。尽管这可能给政策解读带来一些困难，我们仍倾向透过不同的操作来关注两项指标以了解国内货币情况：(1) 实际贷款利率；(2) 信贷增长（或信贷增长和名义GDP增长的差别）。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。