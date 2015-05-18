中国货币政策需宽松以提振经济 政策传导效果仍有限--浦发银行

路透北京5月18日 - 中国股份制商业银行--浦发银行(600000.SS)研究团队近日发布报告称，鉴于宏观经济下行压力，中微观层面企业资产负债表衰退，以及防止金融风险等因素，货币政策宽松较为必要。

此外，尽管银行间市场流动性宽松，但货币政策传导机制有效性有限，企业融资成本回落并不明显；而部分货币政策工具的透明性有限，也令短期利率向中长端利率传导机制并不完善。

在宽松必要性方面，报告称，首先从物价来看，4月CPI增长仅1.5%，PPI跌幅达到4.6%，产能过剩和需求疲弱使通缩风险远大于通胀；而受到房地产新开工下行影响，相关产业链价格持续走弱，钢铁、建材PPIRM环比跌幅达到1.6%和0.4%。其次，内、外需求疲弱，经济下行风险依然较大。

在中微观层面，企业资产负债表衰退情况依然严重，以有息负债/权益衡量的非金融上市公司杠杆率从2008年70%上升至2014年末93%，而期间经营利润率从7.6%下降为5.8%。由于销售收入增长滞缓、财务和折旧费用支出刚性导致企业资金链脆弱性，这无疑在较长时间需要低利率环境来获取“去杠杆”时间，防止金融风险。

报告认为，二季度中国央行仍会降息25至50个基点，并通过PSL、全面降准等方式来增加一万亿元人民币以上的基础货币投放。

对于当前货币政策有效性，报告称，企业融资成本回落并不明显。首先，存款增速缓慢，稳定的一般存款变成波动性大、稳定性差的保证金存款、同业存款是制约银行信贷扩张重要原因；同时，银行风险偏好回落、存量低效项目的资金占用也降低了企业新增投资资金可得性。

此外，目前央行和市场进行信息沟通的有效性可能并不够，比如SLO、SLF的透明度不高，银行难以确认得到该类资金续展的数量、金额，短期利率向中长端利率传导机制并不完善。

近日，中国央行将地方债纳入合格抵押品框架，报告称，由于下调准备金仅能对冲外汇占款下降，央行仍需要寻找主动性货币创造途径，预计央行将完善、拓展目前抵押品管理框架基础，根据抵押品性质制定不同质押率，为商业银行提供不同期限流动性，除国债、地方债，资产证券化后的信贷资产也或将纳入合格抵押品范围。（完）

(发稿 李贺； 审校 林高丽)

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